El inesperado vínculo de Aragón con el autor de ‘El Principito’ durante la Guerra Civil

Una vez más, vuelvo a hacer referencia a Aragón como ese territorio que desde la misma Prehistoria ha sido, de una u otra forma, un cruce de caminos y tierra de frontera de diferentes culturas y civilizaciones que han dejado su impronta.

Es algo que los aragoneses estudiamos desde pequeños, esa situación geográfica privilegiada que convierte, al menos a parte del territorio, en un nudo de comunicaciones fundamental. Y lo es ahora con las carreteras, las líneas ferroviarias y las conexiones aéreas, pero lo fue también hace siglos e incluso milenios gracias a la disposición de sus valles, que conectan hacia el resto de Europa por el norte, hacia la Meseta por el oeste, hacia la Cordillera Cantábrica a través del Ebro, y por supuesto también hacia la costa Mediterránea.

El Frente de Aragón que partió la comunidad en dos

Teniendo esto claro se entiende perfectamente el que tantos sucesos históricos se hayan desarrollado en tierras aragonesas, aunque en esta ocasión me centro en uno de ellos. En ese Frente de Aragón que se formó en las primeras semanas tras el estallido de la guerra civil española en el infausto verano de 1936.

Tras la sublevación de parte del ejército, casi todo Aragón quedó en manos de los rebeldes, aunque en las semanas posteriores las columnas de milicianos anarquistas que salieron fundamentalmente de Barcelona avanzaron hacia el este logrando que Aragón quedara partido literalmente en dos mitades de norte a sur, marcando la línea las tres capitales de provincia, y estabilizándose durante casi dos años uno de los frentes más duraderos del conflicto.

A pesar de las varias batallas que se desarrollaron a lo largo de ese frente, este permaneció casi inalterable todo ese tiempo, lo que favoreció que se crearan líneas de fortificaciones, trincheras y búnkeres que, en muchas ocasiones, todavía pueden verse y visitarse.

Ahí está por ejemplo la famosa Ruta Orwell en los Monegros, llamada así por la presencia como voluntario de las Brigadas Internacionales del escritor británico George Orwell.

Saint-Exupéry, el futuro autor de ‘El Principito’, en la Guerra Civil

Pero también atrajo a numerosos periodistas y fotógrafos internacionales que fueron enviados a España para cubrir un conflicto que atraía los ojos de medio mundo, y en el que ya se estaba anunciando lo que estaba por venir unos pocos años después a escala mundial.

Uno de esos periodistas, que además era piloto de avión, fue el que en ese momento era todavía el futuro autor de uno de los libros más vendidos en los últimos tiempos como es ‘El Principito’.

Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry nació en la ciudad de Lyon el 29 de junio del año 1900, y estaba destinado a convertirse en uno de los escritores más famosos del siglo XX.

Sin embargo, vivió una infancia llena de tragedias familiares que marcarían su forma de pensar y sobre todo sus publicaciones, pues a los cuatro años falleció su padre y, años más tarde, tuvo que ver cómo moría su hermano François de fiebre reumática, una experiencia que le marcó de por vida.

Desde muy joven tuvo que asumir tareas más propias de un cabeza de familia, aunque también pudo estudiar el bachillerato mientras que se hizo piloto cuando le tocó realizar el servicio militar obligatorio en Estrasburgo.

De hecho, buena parte de la década de 1920 la pasó en la escuadrilla de pilotos que cubrían el puente aéreo entre Toulouse, Barcelona, Málaga, Tetuán, el por entonces Sahara español, hasta llegar al Senegal dominado por Francia llevando el correo aéreo.

Pero esto no le impidió iniciar su vocación como escritor, publicando obras como ‘Correo del Sur’ y ‘Vuelo nocturno’, en las que todo gira en torno a sus experiencias como aviador.

El viaje de Saint-Exupéry por Aragón antes de escribir ‘El Principito’

Desde el año 1932 se consagró al periodismo y la escritura, haciendo reportajes que le llevaron por medio mundo, como Vietnam, Moscú y la propia España, a donde el estallido de la guerra civil le llevó en dos ocasiones, en agosto de 1936 y en mayo de 1937.

Ya en la primera visita realizó un vuelo por los Pirineos el 12 de agosto, mientras que en la segunda ocasión se adentró en Aragón desde territorio catalán llegando hasta los alrededores de la capital aragonesa, pues en sus escritos menciona ver mojones de carretera que anunciaban estar a apenas 15 kilómetros de Zaragoza.

En sus notas describe un paisaje repleto de caminos, viñedos y campos de cereales que casi parecían un "universo distinto" y que se les "volvían infranqueables".

La desaparición del autor de ‘El Principito’ tras su paso por Aragón

Unos años más tarde de su paso por Aragón, Antoine de Saint-Exupéry publicó ‘El Principito’ en 1943, apenas unos meses antes de desaparecer mientras realizaba un vuelo de reconocimiento desde Córcega para recabar información y preparar el inminente desembarco de los aliados en la Provenza.

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Jamás regresó, siendo probablemente derribado por algún caza alemán con el que se encontró durante el vuelo.