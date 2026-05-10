La única ciudad en el mundo con dos catedrales está en Aragón: así nació la rivalidad entre el Pilar y la Seo

La rica historia aragonesa está llena de efemérides de toda índole, y una que cumple este 2026 tres siglos y medio es además única en su especie. Hablo de la concesión en 1676 por parte del papa Clemente X de la bula “In Apostolice dignitatis”, que convertía al templo dedicado a la Virgen del Pilar de Zaragoza en catedral, y que unía los cabildos catedralicios de este templo y de la Seo del Salvador. Puede parecer algo sin mucha importancia, pero de lo que estamos hablando es del hecho de que Zaragoza se convirtiera desde ese momento en la única ciudad del mundo en tener dos catedrales en activo.

Existen otras ciudades que mencionan el tener o haber tenido dos catedrales, pero en realidad estamos hablando de casos en los que hubo un templo antiguo que tuvo ese rango catedralicio y que fue sustituido por otro. En cambio, la capital aragonesa sigue siendo a día de hoy un caso único, y en el que, a pesar de estar hablando de un tema religioso, estuvo envuelto de no pocas disputas que incluso llegaron a la violencia física durante siglos.

Qué es una catedral y por qué la Seo fue la primera de Zaragoza

Para empezar, hay que tener claro que una catedral es un templo de rango superior en la que un obispo o arzobispo tienen su sede o cátedra. En el caso de Zaragoza, su catedral primigenia fue el templo del Salvador, advocación que empezó a tener tras su consagración cristiana al ser conquistada la ciudad por el rey de Aragón Alfonso I el Batallador en los días finales del año 1118. Desde entonces se reutilizó durante varias décadas la que había sido durante casi cuatro siglos la mezquita principal de la ciudad bajo dominio andalusí. ¿Pero qué pasa entonces con el Pilar?

Más allá de la tradición mariana que sitúa el inicio de una capilla a orillas del Ebro tras la venida de la Virgen María ante el apóstol Santiago en el año 40 d.C., históricamente hablando no existe constancia de un templo cristiano en ese lugar hasta el siglo IX, ya en tiempos de dominio islámico. Es entonces cuando contamos con la primera mención escrita por parte de un monje llamado Aimonio, de la abadía de Saint-Germain-des-Prés, cerca de París, y que nos habla de un templo cristiano dedicado a la Virgen y al que denomina “madre de las iglesias de la ciudad”.

Esto puede chocar, pero seguían existiendo en al-Andalus comunidades de cristianos a los que se conocía como mozárabes, y a los que se permitía tener sus templos, al igual que a los judíos sus sinagogas, y a los musulmanes sus mezquitas ya en tiempos de dominio cristiano.

La rivalidad entre la Seo y el Pilar que dividió Zaragoza durante siglos

Sin embargo, siglos más tarde Alfonso el Batallador decidió en un acto cargado de simbolismo que la catedral de la ciudad debía ser la antigua mezquita aljama, mostrando así públicamente el dominio cristiano sobre los mudéjares. Quizás los conflictos entre ambos templos no comenzaron justo en ese momento, pero desde luego acabarían desarrollándose e iniciaron una lucha por la preeminencia que conllevó una competición que se vio en las calles, que atrajo violencia, pero que también nos regaló obras artísticas excepcionales.

Es ya a finales del siglo XIII cuando comenzamos a ver la advocación a la Virgen del Pilar, que fue sustituyendo a la hasta entonces tradicional de “Santa María la Mayor”. Si pudiéramos viajar en el tiempo, aunque en cierto modo podemos hacerlo a través de la documentación, la arquitectura, el arte y la arqueología, nos encontraríamos con una carrera entre ambos templos y cabildos por destacar el uno por encima del otro. El pertenecer a cada uno de ellos no era solo cuestión de a qué sitio preferías ir a misa. Era mucho más. Era también cuestión de estatus social e incluso de posicionamiento ideológico y político.

La Seo, el Pilar y el milagro que cambió la historia

De hecho, la Seo del Salvador se convirtió a lo largo de la Edad Media en el templo de Estado de la monarquía aragonesa. Un lugar muy simbólico donde se celebraban sesiones de las Cortes, se juraban fueros y se coronaban reyes. Mientras tanto, la adoración a la Virgen del Pilar siguió creciendo entre gran parte de los zaragozanos. Pero hubo un momento en el que todo cambió, y fue ese 29 de marzo de 1640 en el que la tradición nos dice que a Miguel Pellicer se le restituyó de la noche a la mañana una pierna amputada mientras soñaba con la Virgen del Pilar. Hubo una investigación que lo acabó declarando como milagro oficial, e incluso Pellicer fue llevado a la corte para que Felipe IV pudiera besar la pierna restituida.

Desde entonces, el culto a la Virgen creció exponencialmente, y la monarquía de los Austrias, y también después la de los Borbones, buscaron asociarse a este templo. Quizás no como una estrategia como tal, pero que desde luego marcaba ese enfrentamiento entre los foralistas asociados a la Seo y la propia monarquía como institución en una época de enfrentamientos por mantener o abolir la foralidad aragonesa y sus tradiciones políticas.

La bula papal que convirtió al Pilar en catedral

Si las luchas entre ambos cabildos habían traído cola desde hacía siglos e incluso habían llegado a la violencia y a los boicots, además de encargar obras de arte cuya única condición era el ser mejores que las del otro templo, lo ocurrido en el siglo XVII lo cambió todo. Hasta tal punto en el que el papa Clemente X tuvo que intervenir proclamando catedral al Pilar y uniendo los dos cabildos catedralicios en uno solo, convirtiendo a la capital aragonesa en la única ciudad del mundo en tener dos catedrales en activo.

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Algo que el cabildo está celebrando estos días con diversas actividades para todos los públicos. Eso sí, la bula de unión no trajo la paz total y los enfrentamientos y los piques continuaron, algunos de ellos prácticamente hasta el siglo XX. Pero esa ya es otra historia.