Zaragoza, una ciudad de museos

Desde el año 1977, cada 18 de mayo se celebra a nivel internacional el Día Internacional de los Museos. Un evento que con el paso del tiempo ha ido teniendo un mayor seguimiento tanto por parte de las instituciones museísticas, ya sean de titularidad pública o privada con la realización de un intenso programa de actividades, como también con el aumento de la participación del público. En este 2026, como cae en lunes, gran parte de las actividades estarán centradas en este fin de semana del 16 y 17 de mayo.

Tal y como han analizado recientemente los compañeros del proyecto Esto no es un Museo, a pesar de que Aragón es actualmente una de las comunidades autónomas de España que menos invierten en cultura, paradójicamente también es la tercera comunidad que más museos tiene por cada 100.000 habitantes. Concretamente cuenta con 5,7 museos por cada 100.000 personas entre galerías, pinacotecas, gliptotecas, salas de exposiciones y museos en sí mismos y que muestran una gran variedad de colecciones y actividades artísticas.

Por supuesto, Zaragoza, dado su tamaño económico y poblacional, es el centro urbano de Aragón que cuenta con más centros culturales de este tipo, y que estos días van a participar en este Día Internacional de los Museos con multitud de actividades para todo tipo de públicos. Unos actos que tienen un objetivo muy claro. El acabar de una vez por todas con una sensación general de que una vez que se visita un museo ya no es necesario volver a visitarlo. Y nada más lejos de la realidad, dado que las colecciones cambian con el paso del tiempo, pero además también tienen la capacidad de desarrollar frecuentes actividades a lo largo de todo el año que los convierten no solo en lugares de cultura, sino también sitios en los que forjar comunidad de forma participativa entre todos los ciudadanos que decidan acercarse con cierta frecuencia a ellos.

Zaragoza cuenta con museos de diversa índole, temática y titularidad. Uno de los más curiosos es la Escuela Museo de Origami, el primero en su especie en toda Europa. También está el Museo Alma Mater de la Diócesis de Zaragoza con unas colecciones espectaculares, mientras que en la vecina Seo del Salvador contamos con el Museo de Tapices con una de las mejores colecciones de Europa. Por supuesto también está el Museo del Fuego que nos cuenta la historia del cuerpo de bomberos de Zaragoza, el Museo de los Faroles y Rosario de Cristal, el CaixaForum, el Centro de Historias o el Museo Pablo Serrano, el gran centro aragonés dedicado al arte contemporáneo.

Mientras tanto, en estos últimos años el Museo de Zaragoza, el Goya-Camón Aznar y el Pablo Gargallo están viviendo un profundo y muy necesario proceso de renovación que tendrán que vivir también con el paso del tiempo otros museos de la ciudad.

En mi caso, reconozco que mi debilidad personal son los cuatro museos que forman parte de la Ruta Caesaraugusta, y que nos permiten mientras los recorremos viajar en el tiempo y acercarnos a un periodo clave en la historia de la ciudad como fue el periodo romano tras la refundación «a la romana» de la íbera Salduie. Los dos más importantes son de sobra conocidos, como son los museos del foro y del teatro, que albergan los restos más monumentales. Pero también merecen especial atención los museos del puerto fluvial y de las termas que nos muestran dos aspectos fundamentales en la vida de una ciudad romana como lo fue Caesaraugusta. Aunque todavía queda mucho por estudiar e investigar, la Zaragoza romana tuvo la peculiaridad de tener el foro con su centro político, económico y comercial desplazado. Lo habitual (aunque es cierto que no siempre se cumplía), es que el foro se situara en la convergencia de las dos calles principales, que no eran otras que el cardo y el decumano. Sin embargo, Caesaraugusta estableció su foro al norte de la ciudad y a orillas del Ebro. La hipótesis más plausible es que el puerto fluvial llegó a tener un tráfico comercial lo suficientemente grande como para situar en el entorno de la actual plaza de la Seo el lugar más importante y monumental que tenía una ciudad romana. Y es que no podemos olvidar que tal y como nos cuentan las fuentes, el Ebro era perfectamente navegable en la Antigüedad, al menos en determinadas épocas del año, y por él llegarían a la gran capital del valle medio del Ebro numerosas y variadas mercancías provenientes de cada rincón del Imperio.

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Para terminar, y a pesar de esta extensa oferta museística en la que seguro que he olvidado de mencionar alguno, también es necesario hacer una crítica constructiva. Primero, en no olvidar la siempre necesaria inversión en cultura que no hace otra cosa que fomentar las condiciones necesarias para tener una sociedad mejor. Una inversión que debe ir dirigida a la renovación de los espacios expositivos para adaptarlos a las nuevas tendencias y actualizar la información con las investigaciones que se llevan a cabo. Y, por supuesto, también en la necesidad de contar en el futuro con museos dedicados a periodos históricos fundamentales para la historia de la ciudad, pues es difícil de entender que Zaragoza siga sin contar con un espacio expositivo permanente a unos sucesos fundamentales, trágicos, pero también transformadores, como fueron los dos asedios napoleónicos. ¿Llegaremos a verlos algún día? Mientras, disfruten de una nueva edición del Día Internacional de los Museos. No se arrepentirán.