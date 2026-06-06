Zaragoza tras la conquista cristiana

Cuando hablamos de la conquista de la ciudad de Zaragoza por parte del rey de Aragón y de Pamplona Alfonso I el Batallador en el año 1118, lo que se cuenta casi siempre se queda ahí. En cómo fue la campaña militar, lo que sabemos de ese asedio que se alargó durante siete meses y que estuvo a punto de fracasar en varias ocasiones, y la definitiva entrega y conquista de la ciudad el 18 de diciembre de ese 1118. La cruzada liderada por el monarca aragonés y que tuvo ayuda de la Roma papal había terminado, y apenas unos días más tarde la mezquita aljama de Saraqusta fue reconvertida en la nueva catedral bajo la advocación del Salvador. Pero de lo que no se suele hablar es sobre lo que ocurrió en Zaragoza en los años inmediatamente posteriores a la conquista cristiana, y lo cierto es que por lo que sabemos, las cosas no iban demasiado bien.

Explicar esto me lleva primero al Palacio de Montemuzo de la capital aragonesa, un antiguo y maravilloso palacio renacentista situado en la calle Santiago y que en la actualidad es la sede del Archivo Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. Literalmente, y sin temor a exagerar, ese lugar es la memoria de Zaragoza y los zaragozanos. Un archivo que cualquier ciudadano puede visitar, consultar periódicos que incluso pueden llegar a tener dos siglos de antigüedad, y que también custodia y cuida planos antiquísimos, fotografías y documentos de un altísimo valor patrimonial. Y todo ello sin mencionar las frecuentes actividades, visitas y exposiciones temporales que se realizan en sus instalaciones. Créanme si digo que su visita les merecerá la pena.

En ese mismo lugar se conserva un documento que precisamente en este mes de junio de 2026 cumple nada más y nada menos que 900 años. Casi un milenio de historia, que se dice pronto, lo que lo convierte en el documento más antiguo conservado en este Archivo Municipal. Se trata de un privilegio real que concedió en junio del año 1126 el rey Alfonso I el Batallador, y que iba dirigido a que los mozárabes se asentaran en la nueva “capital” aragonesa dándoles una serie de privilegios para conseguirlo. En ese momento el rey acababa de regresar de esa expedición militar con la que se había cruzado toda al-Andalus y había tratado de conquistar infructuosamente la ciudad de Granada. ¡Más de tres siglos antes de que lo hicieran los Reyes Católicos!

Aunque no lo consiguió, Alfonso regresó a Aragón con un importante botín de guerra fruto de los saqueos, especialmente del valle del Guadalquivir y la vega cordobesa. Pero no fue lo más importante que trajo consigo. Durante su periplo, cientos, es posible que incluso miles de mozárabes que vivían en las zonas por las que pasó su ejército se unieron a él. Por recordarlo, un mozárabe era una persona que seguía manteniendo su fe cristiana viviendo en territorio musulmán.

La situación de las comunidades mozárabes que vivían en territorio andalusí había empeorado ostensiblemente en las últimas décadas tras la llegada a al-Andalus de los almorávides desde el norte de África, quienes tenían una visión mucho más rigorista y proselitista del islam. Por ello, muchos de ellos vieron la oportunidad de marcharse a una zona más segura, aunque fuera a costa de abandonar la tierra de sus antepasados y la que los había visto nacer y crecer.

Ellos fueron el mayor tesoro que logró el Batallador en su campaña granadina, teniendo en cuenta que el reino de Aragón no era un territorio especialmente poblado, pero que estaba en plena expansión territorial en aquellos años. De hecho, Alfonso prácticamente triplicó los dominios aragoneses durante los treinta años en los que estuvo sentado en el trono.

Y esto es lo que nos vuelve a llevar a ese privilegio que concedió en el año 1126, y que se conserva en el Archivo Municipal de Zaragoza. Saraqusta había sido conquistada en el año 1118, y aunque el monarca hizo esfuerzos para que gran parte de la población islámica se quedara en la ciudad, muchos de ellos terminaron marchándose. Uno de ellos fue Avempace, el gran filósofo zaragozano, uno de los más importantes de su tiempo en Occidente, y cuyas obras ayudaron al desarrollo de la filosofía post-aristotélica en la Europa cristiana.

Obviamente, de poco o nada sirve el esfuerzo de conquistar una población si esta pierde a gran parte de sus habitantes para que vivan en ella, le den vida, la defiendan, comercien, hagan negocios, paguen impuestos y trabajen las tierras de los alrededores. El rey Alfonso, igual que en otros lugares, desarrolló una política activa para repoblar Zaragoza atrayendo a nuevos habitantes. Pero recordemos que la ciudad seguía estando muy cerca de la frontera con el islam y, por lo tanto, era un lugar peligroso en el que vivir. Había que ofrecer por tanto unos buenos incentivos para que la gente obviara ese peligro y le compensara el marcharse a vivir allí.

Sin embargo, sus acciones estaban fracasando, y por eso decidió dar privilegios en ese año de 1126 a los mozárabes que habían venido con él para que se asentaran en sus dominios, y muy especialmente en la todavía recién conquistada Zaragoza y sus alrededores.

Aun así, vemos que esto no fue suficiente, pues el monarca se vio obligado a conceder nuevos privilegios como “el de los veinte” apenas tres años más tarde, en febrero del 1129. Incluso unos años más tarde también tuvo que actuar al respecto el conde Ramón Berenguer, ya prometido en matrimonio a la futura reina Petronila de Aragón. De modo que, si unimos todas estas piezas, vemos que sin duda Zaragoza tuvo unos cuantos años en los que estuvo al ralentí, y que planteó serios problemas a la hora de repoblarla.

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Si quieren conocer más sobre esta historia y este privilegio real que cumple nueve siglos como si nada, no se pierdan la exposición que ha preparado el Archivo Municipal en su sede en Montemuzo y actividades como la grabación de un programa de radio con público este mismo sábado 6 de junio a las 11 de la mañana con un servidor.