El Palacio de Fuenclara

Desde su conquista a los musulmanes por Alfonso I el Batallador a finales del año 1118, Zaragoza se convirtió rápidamente en el nuevo centro político principal del reino de Aragón, aunque aquí siempre hay que puntualizar que en aquella época el concepto de capital era muy diferente al que tenemos hoy en día. Con el paso de los siglos, la ciudad fue adquiriendo un mayor peso a todos los niveles. Tanto en lo poblacional como en lo económico, convirtiéndose en el núcleo más importante del reino aragonés con mucha diferencia. Esto la convirtió también en una de las sedes principales de lo que acabará siendo la Corona de Aragón tras la unión dinástica con la casa condal de Barcelona.

Es cierto que los soberanos pasaban buena parte de su tiempo en Barcelona, dado que contaba con salida al mar, pero también porque a los monarcas les era bastante más sencillo lograr dinero por parte de una burguesía comercial cada vez más potente. Sin embargo, la corte era itinerante y se encontraba allá donde estaba el rey, que al tener que controlar unos cada vez más amplios dominios, y que estos además eran muy dispares entre sí, tenía que ir viajando de un lugar a otro de forma casi constante.

De todas formas, también hay que decir que Zaragoza fue la gran capital simbólica de la Corona de Aragón, pues por tradición y también por bula papal concedida por Inocencio III a Pedro II el Católico en el año 1205, los soberanos de la Corona de Aragón podían y debían coronarse en la Seo del Salvador de Zaragoza y no en otro lugar. Por eso, la mayoría de soberanos celebraron sus fastuosas ceremonias de coronación en las calles zaragozanas, convirtiéndose en una fiesta que se podía ver muy pocas veces, y que hacía las delicias de los habitantes de la ciudad y sus visitantes.

Todo este bagaje fue haciendo que la capital aragonesa se fuera desarrollando cada vez más, llegando ya a un siglo XVI en el que sus élites comenzaron a hacer una gran ostentación pública de su poder y su riqueza. Fruto de ello fueron la ampliación de la Seo de tres a cinco naves o la construcción de la monumental Lonja de Mercaderes por mencionar tan solo un par de ejemplos. Pero además de este alarde monumental público, los comerciantes y los nobles también quisieron mostrar todo ese poderío a través de sus grandes palacios.

Por ello, la actividad constructiva en la ciudad aumentó muchísimo, provocando que Zaragoza comenzara a ser conocida con esos famosos epítetos de “Zaragoza la harta” y “la Florencia de España”. En el siglo XVI, con el Renacimiento en pleno esplendor, se levantaron decenas y decenas de palacios que no solo eran para que las familias más ricas y poderosas vivieran en ellas, sino que además eran pura propaganda arquitectónica.

En total, la ciudad llegó a tener más de dos centenares de palacios de mayor o menor tamaño, pero que daban muestra de su pujanza y la de sus élites, manteniendo además esa arquitectura tradicional zaragozana en la que el uso del ladrillo era fundamental en una región en la que la piedra de buena calidad para construir no abundaba. Por desgracia, la guerra, los incendios, y sobre todo la especulación urbanística han hecho un enorme daño a todo ese patrimonio. De esos más de dos centenares de palacios, hoy tan solo han llegado a nuestros días algo más de veinte.

Entre ellos hay casos de auténtico elogio, pues las instituciones han intervenido para salvarlos y darles un uso que redunde en beneficio de la ciudadanía. No solo por el hecho de poder disfrutar de unos bienes patrimoniales como estos, sino también para dotar a la ciudad de servicios para sus habitantes. Por poner algunos ejemplos, tenemos el palacio de la calle de las Armas, convertido en Escuela Municipal de Música y Danza. También el espectacular Palacio de Argillo, que situado en la plaza de San Felipe, alberga el Museo Pablo Gargallo, hoy cerrado para ser modernizado.

Pero si se habla de lo bueno, que como vemos lo hay, y me dejo de mencionar varios casos, también hay que hablar de lo malo. Uno de los grandes ejemplos es el Palacio de Fuenclara, situado en la confluencia entre las calles Fuenclara, Torresecas y Desengaño. Fue construido en la segunda mitad del siglo XVI por orden del zaragozano Antonio Agustín Albanell, aunque en el siglo siguiente fue adquirido por los condes de Fuenclara tras la creación por parte de Felipe IV de este título nobiliar situado en el entorno de Sástago y Luceni allá por el año 1663. Un edificio que ha sufrido numerosas transformaciones, especialmente en un espacio interior articulado en torno a un patio central con una escalera monumental. Desde hace ya demasiados años se encuentra totalmente vacío y sin uso, que es lo más peligroso que le puede pasar a un edificio, especialmente si cuenta con casi 500 años de historia.

Noticias relacionadas

Dada su céntrica ubicación, sería el escenario perfecto el rehabilitarlo y dotar al Casco Histórico de un nuevo equipamiento, ya sea como nuevo museo (por ejemplo, a los Sitios de Zaragoza), como centro cívico, o como espacio de exposiciones, liberando así a la Lonja de esta función y que esta pueda ser disfrutada plenamente, sin obstáculos, como se puede hacer en la de Valencia. Sin embargo, el Palacio de Fuenclara se mantiene en una situación de semiabandono, habiéndose anunciado en las últimas semanas que se está valorando desde el Ayuntamiento la posibilidad de dejar que se construya en él un hotel. ¿Puede ser esta al menos una solución a su deterioro? ¿O los zaragozanos pueden aspirar a un patrimonio cultural dirigido al disfrute de todos?