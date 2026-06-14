De Carlomagno a la Corona de Aragón: 1.200 años de una relación histórica clave

Aragón como entidad política nació hace más de 1200 años, y lo hizo íntimamente ligada al germen de lo que acabaría siendo una de las entidades más prestigiosas de la Europa medieval y moderna, el Sacro Imperio Romano Germánico. El origen de este Imperio, o su germen, se sitúa en el Imperio de Carlomagno, a caballo entre los siglos VIII y IX. Entre los planes que tuvo este rey de los francos que en el año 800 fue coronado emperador reclamando así la antigua aura ya extinta en Occidente de los emperadores de la Antigua Roma, decidió intentar crear una marca defensiva para proteger la frontera sur con respecto a al-Andalus. Y aunque sus planes iniciales eran que esa marca llegara hasta el río Ebro, al final las campañas militares desarrolladas solo consiguieron lograr el control del territorio pirenaico, donde creó los condados de Aragón, Sobrarbe, Ribagorza, y los condados catalanes.

Sin embargo, el Imperio carolingio entró pronto en decadencia y acabó dividiéndose, especialmente tras el Tratado de Verdún del año 843. Poco más de un siglo más tarde, una dinastía sajona acabó creando un nuevo Imperio siguiendo la misma estela de Carlomagno, aunque su corazón en este caso estaba situado en tierras germanas. Ese fue el inicio del Sacro Imperio Romano Germánico, aunque realmente no empezaría a utilizar el apelativo de “sacro” hasta el año 1157, el de “romano” hasta 1184, y el de “germánico” hasta el siglo XV. A pesar de estos líos de nombres, fue una de las entidades más prestigiosas de la Europa de su tiempo, aunque también la más compleja de gobernar, pues dentro de ella había decenas de entidades políticas de diferente rango sobre las que el emperador tenía que luchar de forma casi eterna para imponer su autoridad.

Con el tiempo, la Casa de Aragón forjada tras la unión dinástica entre la casa real aragonesa y la condal de Barcelona comenzó a tener intensas relaciones con este gran Imperio. Por ejemplo, entre otras cosas la unión de ambas casas unió los esfuerzos de ambas partes, que hasta entonces habían realizado por separado, para forjar alianzas con los señores situados al norte de los Pirineos. La unión de ambas partes dio la oportunidad a la incipiente Corona de Aragón de intentar dominar el Languedoc, lo que llevó a enfrentamientos con el Imperio, pero también a alianzas.

De hecho, Ramón Berenguer IV, príncipe de Aragón y conde de Barcelona, falleció en agosto del año 1162 cerca de Turín cuando viajaba a encontrarse con el emperador Federico I Barbarroja, de la poderosa dinastía germana de los Hohenstaufen. Una familia con la que la Casa de Aragón acabaría teniendo una estrecha relación, incluso con matrimonios. Por ejemplo, una de las hijas de Alfonso II el Casto, Constanza de Aragón, se casó en segundas nupcias con Federico II de Hohenstaufen, en ese momento rey de Sicilia, pero que acabó convirtiéndose en emperador y, por lo tanto, Constanza de Aragón en emperatriz. Más tarde el rey Pedro III el Grande de Aragón también contrajo matrimonio con otra Hohenstaufen, Constanza de Sicilia, lo que marcó el inició de la expansión por el Mediterráneo de la Corona de Aragón al intentar apoderarse de Sicilia y de todo el sur de la península itálica.

Todas estas relaciones dejaron un poso importante en la Casa de Aragón que se puede rastrear perfectamente. Por ejemplo, ya en el siglo XIV, y en tiempos del rey Jaime II de Aragón, este creó un nuevo panteón real para la dinastía en el que ordenó que fuera enterrado tanto él como los restos de su padre, Pedro III el Grande. Ese lugar es el monasterio de Santes Creus, donde se pueden ver las dos espectaculares tumbas, entre las que sobresale muy especialmente la dedicada a su padre. Esta es un alarde de demostración de riqueza y poder, además de ser pura propaganda para la monarquía. Pero lo más curioso es que en todo ese programa propagandístico se ven perfectamente elementos que hasta entonces eran totalmente extraños en las cortes de la península ibérica.

¿Y de dónde las sacó Jaime II? Pues precisamente de sus años de juventud en tierras italianas y de su contacto con los programas de propaganda de los Hohenstaufen en el reino de Sicilia. Una familia que recordemos llegó a ostentar el título imperial del Sacro Imperio Romano Germánico. No fue lo único que adoptó, pues Jaime II también expandió la idea de que la Casa de Aragón era una dinastía favorecida por Dios, tratando así de sacralizar la figura del rey, y siguiendo el mensaje utilizado por la idea imperial de la dinastía germana. Por ejemplo, se comenzó a utilizar el tratamiento de “vuestra majestad regia”, algo hasta entonces reservado a los emperadores y no a los reyes.

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Todas estas ideas también llegaron a esa fastuosa ceremonia de coronación que los reyes de Aragón celebraban en las calles de Zaragoza y en la Seo del Salvador. En la ceremonia, se comenzaron a utilizar objetos muy simbólicos como el orbe y el mantum, que provenían directamente de la tradición imperial. De esta forma, la influencia del Sacro Imperio Romano Germánico sobre la Casa de Aragón ayudó a forjar toda una iconografía del poder y su simbolismo que, si seguimos toda su estela, la intención era que la conectara directamente con las glorias de los emperadores de la Antigua Roma. ¡Casi nada!