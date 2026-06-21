Los cuatro futbolistas aragoneses que han disputado un Mundial: sin presencia desde 1990

Ya llevamos algo más de una semana de competición en lo que la FIFA ha vendido como el mundial de fútbol más grande de la historia al ser la edición hasta ahora con mayor número de participantes. Un evento que va más allá de lo deportivo y que debería ser también un escaparate perfecto para los países organizadores, que en este caso son tres: Canadá, México y Estados Unidos.

Sin embargo, en esta ocasión, y al igual que en el anterior mundial celebrado en Qatar, los temas extradeportivos han sido tristemente los que han copado la mayor parte de la información, en lugar de producirse debates meramente deportivos. Sobre todo por dos cuestiones. Las duras políticas migratorias de Estados Unidos marcadas por el presidente Trump, y por los elevadísimos precios de las entradas. En el primer caso, los problemas han sido tales que según los datos actuales muchos aficionados de algunos países se han abstenido de viajar para presenciar la cita mundialista por miedo a tener problemas con las autoridades estadounidenses. Algo que va incluso más allá, pues estas han puesto también numerosas trabas a diferentes combinados nacionales que hasta ahora no se habían visto.

Mientras, ese mantra de que el fútbol debería ser de todos, se pierde y diluye cada vez más cuando los precios de las entradas para poder presenciar los partidos de esta primera fase son en muchos casos estratosféricos, dejando al margen a numerosos amantes de fútbol que no se pueden permitir pagar cientos de dólares por la entrada a un partido de fútbol.

Pero vayamos a lo deportivo, ya que precisamente este domingo la selección española juega su segundo partido de la fase de grupos contra Arabia Saudí con las dudas que generó el empate sin goles del primer partido ante una selección de Cabo Verde que, sobre el papel, debía ser netamente inferior. Ahora que está en marcha la construcción de la de la nueva Romareda para que Zaragoza sea una de las sedes del Mundial de 2030, hoy vamos a hablar precisamente de los aragoneses que en algún momento han formado parte de la selección española de fútbol y especialmente que hayan sido mundialistas.

A lo largo de la historia de la selección española son catorce los jugadores nacidos en Aragón que al menos han jugado un partido oficial con el equipo absoluto masculino, encabezando esa lista Víctor Muñoz con sus sesenta encuentros a nivel internacional. Pero empecemos por el principio para ver en qué momento debutó el primer futbolista aragonés en un partido de la selección. Para ello nos tenemos que ir hasta el año 1934 en el Mundial que organizó la Italia del dictador Benito Mussolini.

Era la segunda cita mundialista de la historia y la primera de las quince (contando la de este 2022) en las que ha participado hasta ahora España. La selección se enfrentó precisamente en Florencia a los anfitriones en el partido de desempate tras haber quedado empatados a un gol en el partido anterior. Pero en esa época todavía no existían las tandas de penaltis para resolver los encuentros que terminaban en tablas, de modo que España e Italia jugaron un segundo encuentro. En el primero cayó lesionado el portero titular, nada menos que el mítico Zamora, así que en el partido de desempate debutó el borjano Juan José Nogués, convirtiéndose en el primer aragonés en jugar con la selección española.

Víctor Muñoz en 2006 con el Real Zaragoza / ROGELIO ALLEPUZ / ZAR_DIGITAL

En las décadas siguientes le fueron siguiendo otros grandes futbolistas aragoneses como el ya mencionado Víctor Muñoz, Alberto Belsué con diecisiete encuentros, el legendario José Luis Violeta con catorce, o Carlos Lapetra, otro mítico integrante del equipo de los Magníficos del Real Zaragoza y que a día de hoy sigue siendo el único aragonés que ha ganado un título con la selección, la Eurocopa ganada en 1964 a la URSS. Así hasta el último aragonés que ha jugado con la selección, que fue Ignacio Camacho en el año 2014.

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De todos los que alguna vez han disputado al menos un encuentro con España, tan solo cuatro aragoneses han llegado a ser mundialistas. La lista la encabeza también Víctor Muñoz, que jugó cinco encuentros en el Mundial de México de 1986. Le sigue a la zaga Francisco Villarroya, con cuatro partidos en el Mundial de Italia de 1990 y ya con un solo partido, Carlos Lapetra en la cita celebrada en Inglaterra en 1966 y el propio Nogués en ese partido jugado en Italia en 1934. ¿Veremos pronto al siguiente internacional y mundialista aragonés?