Un Aragón de película

Las altas temperaturas que llevamos sufriendo casi sin descanso durante semanas (y lo que queda), hacen que incluso sea difícil en muchos lugares buscar esa reconfortante fresca que suele ofrecer la llegada de la noche, y que tantas charlas en terrazas de ciudades y en los pollos de las calles de nuestros pueblos nos han ofrecido mientras descansábamos del calor. Pero también, muchos somos los que pensamos que pocas cosas hay mejores en un verano disfrutón que el acudir a una sesión de cine de verano, aunque por desgracia no son muchas las opciones existentes para ello.

De todas formas, vamos a aprovechar estas líneas para hablar precisamente de la historia de Aragón como plató de cine. Y es que las tierras aragonesas han tenido desde los inicios del séptimo arte una estrecha relación con este. Tenemos personajes como el turolense Segundo de Chomón, uno de los grandes pioneros a nivel mundial de lo que hoy conocemos como efectos especiales. Grandísimos directores como el calandino Luis Buñuel, quien fue el primer español en lograr el Oscar a mejor película extranjera, aunque con una obra de producción francesa como El discreto encanto de la burguesía. O también al almuniense Florián Rey y a muchísimos más directores, actores, etc., que no cabrían en este artículo.

Aragón, salvo mar, tiene prácticamente cualquier tipo de paisaje que un realizador pueda desear para su película, serie o documental. Paisajes de alta montaña, desiertos, grandes valles, cañones que parecen los del Colorado, castillos medievales que quitan el hipo, palacios, catedrales y maravillosos espacios naturales. Es por ello por lo que ha atraído a producciones de cine tanto nacional como internacional.

Para hacer un pequeño resumen podemos empezar por la famosa Nobleza Baturra de Florián Rey con una estelar Imperio Argentina y rodada en 1935 en pueblos como Borja y Bisimbre, convirtiéndose en uno de los grandes éxitos de taquilla durante la segunda república. Durante la guerra civil, Aragón fue uno de los frentes de guerra más duros y duraderos además de foco de diversos documentales bélicos. Por ejemplo, tenemos el trabajo del francés André Malraux quien rodó en la zona de Teruel y su sierra. Pero es que fueron decenas las grabaciones durante estos años por parte de ambos bandos. José María Claver en su libro El cine en Aragón durante la Guerra Civil catalogó al menos 100 documentales sobre este conflicto en territorio aragonés.

De esa guerra queda el pueblo viejo de Belchite que sin duda alumbra las ideas de los productores y cineastas para realizar allí sus trabajos. El director Terry Gilliam rodó en Belchite parte de su desternillante película Las aventuras del barón de Munchausen (1989) con unos jovencísimos Uma Thurman y Robin Williams, aunque la cosa no se queda ahí. Belchite también ha sido escenario de película como El laberinto del fauno (2006) de Guillermo del Toro, Spider-Man, lejos de casa (2019), e incluso Arnold Schwarzenegger estuvo allí en 2016 protagonizando el anuncio de un videojuego. Desde luego la huella de Guerra Civil es profunda y ha motivado numerosos rodajes sobre ella por todo Aragón, como la película Libertarias de Vicente Aranda (1996) usando escenarios como Alcañiz, Calaceite, La Fresneda o Albalate del Arzobipso, al igual que Sos del Rey Católico fue el plató para La Vaquilla de Berlanga (1985), de la cual hay una interesante ruta por esta preciosa localidad.

Y no me puedo resistir a nombrar la gran obra de Ken Loach, Tierra y libertad, rodada en el Maestrazgo turolense en 1995, o incluso si nos vamos más atrás en el tiempo y aunque fuera rodada desde tierras sorianas el imponente Moncayo hizo también su papel en la famosísima Doctor Zhivago (1965), interpretando a los Montes Urales rusos. También Los Monegros y el antes desértico barrio zaragozano de Valdespartera han sido escenarios de películas como Salomón y la reina de Saba (1958).

Noticias relacionadas

Para terminar, y aunque me dejo muchísimas cosas en el tintero pero el espacio es finito, y si nos vamos al tema de los castillos, Loarre se lleva la palma al ser escenario de superproducciones como El reino de los cielos de Ridley Scott con los conocidísimos Orlando Bloom y Liam Neeson (2004), o de documentales como el protagonizado por Charlton Heston en 1988 llamado Opera Stones, dedicado a la historia de la ópera y que también hizo paradas en el Monasterio de Veruela o la Aljafería de Zaragoza que a su vez fue recientemente protagonista en la nueva serie El Cid.