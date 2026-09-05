¿Cómo fue la vida del príncipe de Aragón Juan a la sombra de su padre Pedro IV el Ceremonioso?

Suele ocurrir en muchas ocasiones a lo largo de la historia que importantes figuras, ya sean monarcas, artistas, compositores, escritores o cualquier otro campo en el que hayan destacado, tienen descendencia de la cual se espera mucho por ser hijos de quien son. ¿Pero cuántas veces eso ha supuesto una dura losa para esos vástagos al ser siempre comparados con los logros de sus progenitores? Este podría ser el caso del que acabó siendo el rey Juan I de Aragón, conocido con el sobrenombre de el Cazador, algo que de haberlo sabido probablemente le habría hecho poca gracia, teniendo en cuenta que falleció en un accidente de caza, y seguro que le habría gustado mucho más el otro apelativo que le han dado los cronistas, aunque mucho menos usado, que fue el del Amador de toda gentileza. Y es que hay que tener en cuenta que el rey Juan estuvo siempre a la sombra de su padre, uno de los soberanos más importantes de toda la historia de la Corona de Aragón como fue Pedro IV el Ceremonioso. Y no solo por la importancia de su reinado, sino también por su duración, pues ocupó el trono aragonés durante algo más de medio siglo.

Lo que me lleva a hablar de su historia no como rey, sino de su larga etapa como príncipe heredero, es la efeméride de hoy, pues un 5 de septiembre pero del año 1352 el joven príncipe, que apenas contaba con dos años de edad, fue jurado oficialmente como heredero al trono en la Seo del Salvador de Zaragoza durante una de las sesiones de las Cortes aragonesas que se celebraron ese año en la ciudad. Este no era un asunto menor. De hecho, era una cuestión de Estado que había preocupado mucho al monarca al ver que iban pasando los años y los diversos matrimonios que tuvo sin llegar a tener un heredero varón. El rey Pedro contaba ya con una hija llamada Constanza, y para él era tan importante la cuestión de la sucesión que a pesar de que la tradición aragonesa marcaba que las mujeres podían heredar el trono pero no se les permitía gobernar, decidió que su hasta entonces única hija fuera su heredera. Un nombramiento que, al hacerlo sin la aprobación de las Cortes y de la Unión de nobles, llegó a provocar el estallido de una guerra civil que, por fortuna para el monarca, acabó ganando.

Dos años más tarde de su victoria, y fruto de su tercer matrimonio, esta vez con Leonor de Sicilia, nació en Perpiñán el futuro Juan I de Aragón, que desde bien joven comenzó a tener importantes responsabilidades para que fuera haciéndose con las responsabilidades que acabaría teniendo como monarca. Ya de entrada, fue el primero en ostentar el título de príncipe o duque de Gerona, título creado por Pedro IV para señalar a quien estaba destinado a ser el heredero de los Estados de la Corona de Aragón, a imagen y semejanza de otros títulos como los de príncipe de Asturias o príncipe de Gales.

Ya en el año 1363 y teniendo tan solo trece años, Juan fue nombrado lugarteniente general. Un cargo de poder importantísimo y que estaba tan solo por debajo del propio monarca. Aunque visto cómo sería más tarde su reinado en el cual se centró más en cuestiones más eruditas y de disfrute, parece que las tareas de gobierno jamás le gustaron, al contrario que a su padre. Sin duda, el peso de las responsabilidades desde su más tierna juventud debió contribuir a ello.

En 1370, ya cumplidos los veinte, su padre le prometió en matrimonio con la francesa Juana de Valois, hija de Felipe IV de Francia y tía del entonces monarca francés Carlos V el Sabio. Un acuerdo matrimonial que estuvo muy cerca de romperse por las presiones ejercidas tanto desde Castilla como Navarra, pues veían como una importante amenaza para sus intereses una posible alianza entre Aragón y Francia. Aun así, la boda siguió adelante y se estableció que iba a celebrarse en Perpiñán. Sin embargo, cuando la novia estaba a unas pocas jornadas de viaje de su destino cayó muy enferma. El mismo Juan, que ya la estaba esperando en su ciudad natal, acudió hasta la localidad de Beziers, donde conoció a la que iba a ser su esposa y la vio morir el 16 de septiembre de 1371. Acababan de conocerse en persona, pero su muerte impresionó profundamente a un Juan que vistió de riguroso luto los meses siguientes.

Pero como heredero al trono que era, su deber era casarse para conseguir hijos que aseguraran la sucesión, de modo que en 1373 se casó con la que fue su primera esposa, Marta de Armagnac. Con ella tuvo cinco hijos, de los que tan solo una llegó a la vida adulta. La propia Marta falleció de parto en el palacio real de la Aljafería de Zaragoza el octubre del año 1378. Mientras tanto, en esos años su padre contrajo nupcias por cuarta vez. Esta vez con una joven de la baja nobleza catalana llamada Sibila de Fortiá. Pedro IV comenzó a favorecer a la familia de esta y a su nueva esposa con numerosas tierras, títulos y rentas, lo que provocó no pocas envidias en la corte y un creciente malestar por el aumento de la influencia de los Fortiá. Una situación que llevó a Juan a enfrentarse contra su propio padre rechazando los planes de boda que el rey tenía para su hijo.

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Esta vez, Juan creyó que había llegado el momento de decidir por su cuenta, y acabaría casándose con Violante de Bar. Una de las reinas consortes más interesantes de toda la historia de Aragón, y que llegó a ejercer el poder entre bambalinas mientras su esposo se desentendía en gran medida de las tareas de gobierno. Tal fue el desencuentro que Pedro IV no acudió a la nueva boda de su hijo, mientras que este hizo lo propio cuando el rey organizó en Zaragoza una solemne ceremonia para coronar en la Seo a su esposa Sibila. Fueron años duros en los que las malas relaciones en el seno de la familia real no estuvieron muy lejos de provocar incluso una guerra que, por fortuna, nunca se produjo.