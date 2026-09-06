El viejo cenobio de San Juan de la Peña: el corazón de Aragón

El pasado mes de agosto todos los aragoneses nos sobrecogimos con diferentes incendios, pero especialmente con el de Peñas de Riglos, que ha devastado miles de hectáreas de una zona maravillosa tanto en el aspecto medioambiental como en el patrimonial, además de mantener en vilo a los vecinos de muchos pueblos de la zona que, por fortuna, se acabaron salvando. Y todo gracias al titánico esfuerzo de aquellos que trabajaron en ello, tanto profesionales como voluntarios.

Cuando digo que este entorno tiene una especial relevancia no lo digo solo por ser aragonés, sino que es una zona que atrae a turistas nacionales y extranjeros, pero también a productoras de televisión internacionales, como es el caso del documental en el que precisamente tuve la suerte de participar a comienzos de este mismo verano para la televisión pública francesa, muy interesada en este espacio geográfico y su entorno natural para poder explicar en él cómo influyó en los mismos orígenes de Aragón como entidad política a partir del último tercio del siglo VIII.

Durante las grabaciones sobrevolamos todo el Pirineo en avioneta. Grabamos en el monasterio viejo de San Juan de la Peña y también en el castillo de Loarre, recorriendo por carretera toda la zona que ha ardido por el fuego. Personalmente, creo que todavía no somos del todo conscientes de lo que se ha perdido para mucho tiempo, hasta que el paso de las décadas, el trabajo de la naturaleza, y esperemos que también con no poca ayuda humana, la zona acabe recuperándose en todo su esplendor. Sin embargo, aún pudo haber sido mucho peor, y digo esto siendo consciente de la tragedia que supuso la muerte de un miembro de la UME en acto de servicio.

Desde el punto de vista del patrimonio histórico, estoy seguro de que a todos se nos encogió el corazón al ver imágenes en las que las llamas llegaban a las inmediaciones del cenobio, o la evacuación in extremis de los bienes mostrados en el viejo monasterio, entre los que se incluyen los restos de los primeros reyes de Aragón. Una evacuación que quizás pudo realizarse antes y con un mayor sosiego, aunque también hay que pensar que hasta entonces las dotaciones desplegadas estaban totalmente ocupadas en tratar de controlar un incendio que en esos momentos era totalmente incontrolable. Algo que no quita que la evacuación se hiciera en líneas generales y en el contexto del momento de forma correcta, especialmente con las piezas más importantes, siendo que algunas de ellas como el cuadro del conde de Aranda son copias y no los originales. Un momento que atrajo la miseria moral de unos pocos aunque muy vociferantes en las redes sociales para atacar las labores de conservación del patrimonio aragonés aprovechando un momento crítico y tan solo para intentar lograr rédito con respecto a casos como el de los bienes de Sijena.

A pesar de todo, ambos monasterios se acabaron salvando, y no es algo menor, dado que sobre todo en el caso del monasterio viejo reside lo que podemos denominar como el corazón de Aragón. Un lugar que fue clave en los inicios de Aragón como entidad política cuando fue un condado surgido al amparo del Imperio de Carlomagno, y sobre todo cuando ya en el siglo XI se convirtió en un pequeño reino en los valles pirenaicos. En aquella época, y en territorios orográficamente complejos de controlar como son los de montaña, la alianza entre la monarquía aragonesa y la Iglesia era fundamental; tanto por el poder simbólico que esto conllevaba como por la parte práctica, ya que por entonces la Iglesia era la única institución capaz de llevar su influencia a casi cada rincón del territorio y a la más recóndita aldea.

Las donaciones en forma de dinero o tierras por parte de los reyes y de la nobleza no dejaron de llegar, convirtiendo al monasterio en un lugar especialmente rico, y que luego utilizó buena parte de esas riquezas en financiar las grandes campañas de conquista hacia el valle medio del Ebro. Por no mencionar que San Juan de la Peña fue también un lugar simbólico por su mágico emplazamiento, que lo llevó a ser elegido como panteón real de la monarquía, y como hogar durante siglos del Santo Grial que hoy en día vemos en la catedral de Valencia. Una pieza con la que se fomentó con audacia la creación de un nuevo ramal del Camino de Santiago atravesando los Pirineos por el paso de Somport, y que sirvió para atraer peregrinos, negocios a orillas de la ruta, y por lo tanto dinero.

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La magia de San Juan de la Peña no se entiende del todo sin los hasta ahora maravillosos parajes que lo rodean, pero esperemos que el tiempo y también las inversiones necesarias consigan recuperarlos. Ahora queda poner los medios para tratar en la medida de lo posible que no vuelvan a ocurrir este tipo de tragedias, y que si ocurren sean mucho menos virulentas.