La Zaragoza americana: cómo la Base Aérea de Estados Unidos cambió la ciudad durante casi 40 años

Desde pequeño, mis padres me llevaron de forma habitual a una pequeña peluquería de caballeros situada en la calle Privilegio de la Unión del zaragozano barrio de San José. Ahí me cortaba el pelo un siempre sonriente peluquero moreno y delgado que mostraba un curioso tatuaje en uno de sus brazos, un oficio que trasladó después a su hijo Luis, del que seguí siendo fiel cliente hasta su cierre hace unos pocos años.

De aquel diminuto pero acogedor local siempre me llamó la atención un pequeño diploma enmarcado y escrito en inglés, encabezado por dos banderas entrelazadas, una de España y otra de los Estados Unidos. En dicho diploma se reconocían los servicios que el fundador de este negocio desempeñó en su juventud como peluquero en la base aérea estadounidense de Zaragoza, cuyo cierre cumple este año 34 años. Una base que, para bien y para mal, trajo numerosos cambios a la capital aragonesa y su entorno.

Los Pactos de Madrid que acercaron a Estados Unidos a Zaragoza

Las simpatías que la dictadura de Francisco Franco mantuvo con la Alemania nazi y que conllevaron una ayuda mutua tanto en la Guerra Civil como en la posterior Segunda Guerra Mundial dejaron al régimen franquista aislado internacionalmente tras el fin, en 1945, del conflicto internacional. Algo que obligó al país a establecer un régimen autárquico que se tradujo en hambre, miseria y cartillas de racionamiento en una larguísima posguerra.

Pero tras el conflicto, esos aliados de conveniencia que habían sido los Estados Unidos y la URSS se convirtieron en enemigos acérrimos por la hegemonía mundial e ideológica, dando inicio a la Guerra Fría, que de fría tuvo más bien poco.

Años que aprovechó Franco y su gobierno para intentar llevar a cabo un proceso de defascistización con el que mostrar una cara más amable del régimen de cara al exterior y, sobre todo, como una pieza estratégica en la lucha contra el comunismo en el mundo.

Y todo ello acabó dando fruto con unas intensas negociaciones que terminaron con la firma de los Pactos de Madrid de 1953, firmados por Franco y el presidente estadounidense Eisenhower. Con ellos comenzó a resquebrajarse el aislamiento internacional de España, y Franco jugó desde entonces su baza como el centinela de Occidente frente al marxismo.

La Base Aérea de Zaragoza, una pieza clave de la Guerra Fría

Con aquellos pactos comenzaron a llegar las inversiones económicas que ayudaron a poner las bases del fuerte desarrollismo que vivió España en la década de 1960. Pero ese dinero y también material de guerra no llegaban gratis.

En esos acuerdos España dio permiso a Estados Unidos para establecer varias bases militares en territorio español: tres bases aéreas, como las de Torrejón, Morón y Zaragoza, y otra aeronaval en Rota. Unas bases que trajeron muchos cambios a los lugares en los que fueron establecidas, pero también otros problemas.

En el caso zaragozano, las obras de construcción comenzaron en el otoño de 1954 y se alargaron durante casi cinco años hasta su inauguración en 1959, dando lugar a una base situada a 15 kilómetros de la capital aragonesa, con un perímetro de 23 kilómetros cuadrados, dos pistas de aterrizaje, trece hangares e incluso un oleoducto de casi 600 kilómetros desde Rota hasta Zaragoza para asegurar el suministro constante de combustible.

Una auténtica ciudad estadounidense junto a Zaragoza

Además, se construyó una auténtica ciudad al más puro estilo estadounidense a su lado, con 156 chalets, iglesia, colegio, supermercado, bolera, cine, campo de golf y gimnasio para dar servicio a los militares americanos destinados allí.

Aunque las obras fueron desarrolladas por contratistas estadounidenses, también dieron oportunidades de trabajo a los zaragozanos. Se estima que participaron en ellas al menos un millar de personas que recibían un sueldo de tres dólares diarios, que equivalían a más del doble del sueldo normal que se cobraba en la España del momento.

También se necesitaron muchos más trabajadores que dieran servicio a la base, llegando en su punto máximo a contar con unas 10.000 personas entre militares, familias de estos y trabajadores.

Dólares, empleo y una nueva forma de vida en Zaragoza

Muchos de esos americanos prácticamente no salían de la base, pero otros muchos sí que trataron de mimetizarse con una ciudad y una cultura muy diferentes a las que estaban acostumbrados.

De ello salieron familias mixtas que luego se quedaron a vivir aquí y, sobre todo, importantes intercambios culturales. Son muy famosas las declaraciones del rapero zaragozano Kase.O, en las que afirma que su amor por el rap le vino precisamente por la presencia estadounidense en aquella base. También comenzaron a llegar el rock, el jazz, así como la moda de vestir americana.

La influencia estadounidense llegó a la música y la cultura zaragozana

La presencia de los militares estadounidenses en Zaragoza no se limitó, por tanto, al ámbito económico o militar. La base se convirtió también en una inesperada puerta de entrada de nuevas tendencias culturales para una ciudad que estaba viviendo los últimos años de la dictadura y posteriormente la transformación social de la Transición.

La música, la ropa y las costumbres procedentes de Estados Unidos encontraron así un nuevo público entre los jóvenes zaragozanos, dejando una influencia que décadas después todavía puede rastrearse en la cultura popular de la ciudad.

Sin embargo, era lógico que también surgieran choques inevitables, con peleas e incluso algún asesinato todavía hoy sin resolver. La convivencia entre miles de personas procedentes de contextos sociales y culturales muy diferentes no siempre fue sencilla. La presencia de la base también generó rechazo entre una parte de la población, especialmente a medida que aumentaba la oposición a las instalaciones militares estadounidenses.

Zaragoza, objetivo soviético durante la Guerra Fría

Con el paso del tiempo, y dadas las tensiones entre EE.UU. y la URSS que en más de una ocasión estuvieron a punto de provocar una guerra nuclear, Zaragoza se convirtió en un posible objetivo soviético precisamente por la presencia de la base.

La percepción de la ciudad como enclave estratégico aumentó la preocupación de una parte de la población y contribuyó a alimentar las protestas contra la presencia militar estadounidense. La oposición ciudadana fue creciendo con el paso de los años y de las décadas, hasta que finalmente la base acabó cerrando en 1992.

34 años después, la huella de la Base Aérea de Zaragoza permanece

Sin embargo, su impronta es innegable. La Base Aérea de Zaragoza fue mucho más que una instalación militar estadounidense: fue un foco de empleo, intercambio cultural y transformación social que dejó una profunda huella en la capital aragonesa.

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Desde aquel peluquero de la calle Privilegio de la Unión que recibió un diploma por sus años de servicio en la base hasta la influencia que la cultura estadounidense tuvo en músicos como Kase.O, todavía quedan muchos recuerdos de aquella Zaragoza americana. Una presencia que fue clave en la llegada de nuevos aires en una época de profundos cambios tanto para España como para Aragón y Zaragoza.