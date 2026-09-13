Cuando el tren puso a Zaragoza en marcha: el ferrocarril que transformó la ciudad

Desde la aparición de la locomotora sobre raíles en 1804 y sus posteriores evoluciones, el ferrocarril se convirtió en el primer gran medio de transporte de masas terrestre tanto de personas como de mercancías, siendo en gran medida y junto al transporte marítimo lo que tiró de la revolución industrial y de la evolución de los mercados a nivel global.

La tecnología avanzaba a pasos agigantados en el siglo XIX permitiendo la producción a gran escala de diversos productos. Pero de poco servía esa capacidad de producción si no se podía dotar a la industria de materia prima con la que fabricar, ni tampoco de una salida rápida de los productos manufacturados.

El ferrocarril, motor de la Revolución Industrial

El barco a vapor y el ferrocarril dieron respuesta a esas necesidades hasta tal punto que incluso hoy en día, cuando los alumnos estudian Historia del siglo XIX, en los libros de texto siguen apareciendo mapas en los que figuran las líneas ferroviarias de la época como ejemplo para medir el nivel de industrialización de un país.

Liderando aquella revolución estaba Gran Bretaña, seguida por países como Francia y también Alemania, especialmente tras su unificación al iniciarse el último tercio del siglo.

En el caso de España, la primera línea de ferrocarril construida ni siquiera estuvo en territorio europeo, pues fue desarrollada en Cuba; mientras que las primeras líneas en la España peninsular fueron las que unían un importantísimo foco de industria textil como Barcelona y Mataró, así como la línea que iba de Madrid a Aranjuez.

Aragón reclamó desde el principio un ferrocarril hacia Francia

En el caso de Aragón, no fue hasta mediados de la década de 1850 cuando comenzaron las obras de las primeras líneas, que además no dependían del Estado, sino que eran compañías privadas las que las construían y luego explotaban para su propio beneficio.

Ya desde los primeros momentos una de las principales reclamaciones aragonesas fue la idea de impulsar una línea que comunicara Aragón con Francia por el Pirineo central, es decir, lo que acabó siendo durante un tiempo el Canfranero, como forma de sacar de forma directa la producción agraria aragonesa.

Un viejo sueño que ya intentó llevar a cabo en el siglo XVIII el décimo conde de Aranda con la construcción del Canal Imperial de Aragón ejecutada por la dirección de Ramón Pignatelli.

El 16 de septiembre de 1861: el día que el tren llegó a Zaragoza

Sin embargo, la primera vez que llegó el tren hasta tierras aragonesas y concretamente hasta la capital zaragozana fue el 16 de septiembre del año 1861.

Y no fue hacia Francia, sino que desde ese día y por primera vez, Zaragoza y Barcelona estuvieron por fin conectadas. Un factor que fue determinante en el desarrollo industrial que la ciudad tuvo a partir del último tercio del siglo XIX.

A la inauguración oficial acudió en representación de la monarquía el rey consorte Francisco de Asís, esposo de la reina Isabel II de Borbón, a cuyo reinado le quedaban ya poquitos años pues acabaría siendo derrocada durante la Revolución Gloriosa del año 1868 mientras aún estaba terminando su verano en San Sebastián.

La Estación del Norte, puerta de entrada a la nueva Zaragoza industrial

El tren inaugural hizo su entrada en la Estación del Norte situada en el Rabal de Zaragoza a las cinco y media de la tarde, completando con ello una infraestructura ferroviaria que provocó que la industrialización pesada de la ciudad se iniciara precisamente alrededor de esa zona, en la margen izquierda del río Ebro.

Una nueva era se abría para la ciudad, pudiendo llegar viajeros de una forma mucho más rápida que las tradicionales diligencias tiradas a caballo; y sobre todo la llegada de materias primas con las que fabricar nuevos productos que importar después hacia Cataluña.

Del tren a las fábricas: cómo el ferrocarril impulsó la industria zaragozana

Todavía hoy en día siguen quedando en el barrio algunos restos de ese pasado industrial decimonónico y de comienzos del siglo XX, como el edificio de la azucarera con sus dos grandes chimeneas. Una destinada para la producción de azúcar de remolacha, y la otra para la producción de bebidas alcohólicas aprovechando ese mismo azúcar.

La llegada del ferrocarril convirtió así a Zaragoza en un importante nudo de comunicaciones y facilitó tanto la llegada de materias primas como la distribución de los productos fabricados en la ciudad. El tren se convirtió en uno de los grandes motores del crecimiento económico y urbano de la Zaragoza de finales del siglo XIX.

Nuevas líneas ferroviarias conectaron Zaragoza con Madrid y Pamplona

A partir de la apertura de esta línea fueron llegando otras como la conexión con Madrid, cuyas obras ya había inaugurado solemnemente el general y por entonces presidente del consejo de ministros Baldomero Espartero en mayo de 1856. Luego fueron llegando otras líneas como la que unió Zaragoza con Pamplona o incluso la que unía la capital aragonesa con las Cuencas Mineras y la localidad de Utrillas.

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Para esta última conexión se construyó la famosa Estación de Utrillas en el barrio de San José, que hoy en día se conserva en gran medida convertida en dependencias comerciales. Pero su presencia todavía nos da muestra de una Zaragoza en pleno crecimiento al calor del ferrocarril y de la industria.