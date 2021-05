¿Qué balance hace de la temporada de la SD Ejea tras haber logrado la salvación?

Llegamos en una situación muy complicada. El equipo estaba en la parte baja y con mucha falta de puntos. Conforme fueron pasando los partidos y las jornadas fue cuando el equipo comenzó a creer en el trabajo que estábamos haciendo. Poco a poco fuimos saliendo de esa situación. Cuando llevas un déficit tan grande tienes que ir poco a poco. Los chavales lo entendieron, lo supieron llevar bien.

Desde que llegó en noviembre ha habido altibajos en los resultados, aunque el equipo siempre ha estado en esa zona baja.

Sí. Hasta navidades llegamos más o menos bien, pero entonces se deshizo un poco el equipo. Tuvimos once bajas y me trajeron a siete u ocho jugadores. Casi había que volver a empezar de cero. Seguimos en la misma línea, pero luego pillamos el covid y eso nos afectó un poquito. Para recuperar los partidos aplazados nos pusieron cinco seguidos en catorce días y allí sufrimos, nos pasó factura. Cuando pasamos ese pequeño bache el equipo fue creciendo, se fue encontrando mucho mejor, nos respetaron las lesiones y llegó a ser el que queríamos.

En conclusión, ¿está contento con la temporada?

Aunque ha sido difícil por todas las cosas que nos han sucedido sí que estoy satisfecho. Hemos cumplido el objetivo, que era salvar al equipo y dejarlo en la misma categoría que estaba. Ahora estos dos partidos que quedan queremos ganarlos para acabar con buen sabor de boca y lo más arriba posible.

Con los cambios que ha habido en el equipo y todos esos obstáculos que se han tenido que sortear, anímicamente habrá sido una temporada complicada. ¿Cómo lo ha gestionado?

Eso era lo que más me preocupaba. La cabeza y la motivación del futbolista, que estuvieran enchufados en cada partido y en cada entrenamiento. Pero me han sorprendido gratamente. Ha dado gusto. En cada entrenamiento y en cada partido se lo han dejado todo y eso a un entrenador se lo pone muy fácil.

¿Cree que precisamente esa actitud ha llevado al Ejea a tener buenos resultados en la segunda fase y a salvarse?

Por supuesto. La unión de grupo que han tenido los jugadores, pelear todos por el mismo objetivo, creo que ha sido el éxito del equipo y de los jugadores.

¿Ayudó también el regreso de la afición a los campos?

Desde que pudieron entrar al campo a disfrutar del equipo y nosotros de ellos el equipo ha dado un paso hacia adelante. Prácticamente desde que regresaron no hemos perdido ningún partido. Ha sido el jugador número doce. Ellos saben que hemos pasado un año muy difícil y en cada partido han estado con nosotros, nos han animado. Eso nos ha hecho sentir muy bien en el campo.

La Primera RFEF separa al equipo del fútbol profesional. ¿Qué le parece?

A ver qué pasa. Hay un desconocimiento muy grande de lo que va a ser. Habrá que intentar hacerlo lo mejor posible para pelear por otros objetivos.

¿Cómo se ha sentido?

Muy a gusto a pesar de las dificultades. Nos han ayudado mucho tanto a nivel económico como deportivo. No he hablado todavía de la temporada que viene, si me dicen algo intentaremos llegar a un acuerdo.