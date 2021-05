La vuelta al público a algunos estadios y pabellones en el deporte profesional ha suscitado todo tipo de opiniones. En esta ocasión, se ha pronunciado el consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci. “Desde el Gobierno de Aragón desde el mes de enero recuperamos el público en los estadios”, recordó Faci haciendo referencia a los espectadores del deporte no profesional y añadió que si se les concediese esa competencia también en las máximas categorías del fútbol y el baloncesto podrían “organizar perfectamente el público en la competición”.

Insistió precisamente en que en su “ámbito competencial” han regulado los aforos “desde Segunda División B y en todas las especialidades deportivas hay presencia de público”. “Son lugares seguros”, incidió el consejero. En este sentido aseguró que “los públicos son necesarios, pero no se puede provocar la discriminación de que en unas comunidades autónomas se pueda asistir y en otras no”. Así lo explicaron el ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, y la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Que la afición volvería solo en las zonas de España con baja incidencia de coronavirus. De esta manera quedan excluidos los estadios de la SD Huesca y el Real Zaragoza, el Alcoraz y la Romareda; y el pabellón del Casademont Zaragoza, el Príncipe Felipe.

“Nosotros no tenemos competencia en cuanto a las Ligas profesionales, porque la tienen las Ligas correspondientes y el Consejo Superior de Deportes”, explicó Faci y apostilló que con estas nuevas medidas “no se da la igualdad de condiciones que tendría que darse en la competición”. “En este sentido no estamos en contra de que haya público, sino que no puede ser que haya solo en unos estadios”, aseguró. “Estamos al final de una Liga complicada y por lo tanto no deberían verse afectados nuestros equipos por esta circunstancia”, resumió.

Por su parte, LaLiga también opinó en el mismo sentido. El organismo está “preparado desde hace meses” para el regreso de la afición a los estadios. Pero por el momento solo se podrá acceder esta jornada al Valencia-Eibar y al Villarreal-Sevilla, de Primera División, y al Castellón-Ponferradina, al Lugo-Mirandés y al Mallorca-Alcorcón de Segunda.

LaLiga señaló en un comunicado que “siendo plenamente conscientes de que la crisis sanitaria aún no ha terminado” desea “que esta vuelta del público se generalice y se flexibilice en el menor tiempo posible, extendiendo los permisos de asistencia a otras Comunidades Autónomas, si así lo decidiesen las mismas”. LaLiga recordó que sus partidos "seguirán un estricto protocolo, con unas medidas muy exigentes, incluso más que las que siguen otros eventos deportivos y de otra índole los cuales sí permiten la entrada de público en sus instalaciones, por lo que consideramos esta decisión incoherente".