¿Cómo lleva su reciente paternidad en mitad del lío deportivo de la lucha por la permanencia? No debe ser fácil.

Pues diría que hasta me ha venido bien. Porque en un año complicado deportivamente llegas a casa y con el bebé te olvidas de todo, que es lo más difícil del deporte. Encima no ha salido guerrero y nos deja descansar por las noches.

Es que hasta coincide que en estos dos meses y medio del nacimiento de su hijo se le nota más regular y arropado en el centro de la línea de tres centrales.

Es verdad que el equipo está mejor y ayuda para que todos hayamos dado un paso al frente. Los números con Pacheta son evidentes y todos los jugadores estamos dando un nivel mejor.

Han eludido hablar de finales en este tramo. Lo del sábado es inevitable. No hay otra opción. Lo es porque después ya no hay nada más, solo cumplir o no el objetivo marcado.

Ni al entrenador ni a nosotros nos ha gustado hablar en esos términos. Se utilizó la palabra final para describir el partido ante el Alavés. Veníamos de ganar dos partidos y perdimos. Y pese a eso seguimos vivos. Pero es verdad que no quedan más jornadas, que esta es la última. Que es un todo o nada. Entonces sí se puede hablar de que es una final.

¿Cómo gestiona personalmente una semana como esta, con tanto en juego tras todos estos meses de sufrimiento y empeño?

La cabeza es más de la mitad de un futbolista. Cuando te estás jugando muchísimo, y no hablo de dinero, hablo de los sentimientos de toda una ciudad, provincia, de poder hacer feliz a tanta gente, eso es una responsabilidad que hay que saber gestionar. Personalmente hago la rutina de siempre, levantarme y trabajar, levantarme y trabajar, porque es el único camino para que nadie te pueda recriminar nada ni decirte que no te has dejado la piel en el campo. Esperemos que sea un buen resultado y darles esa alegría a toda Huesca, que es lo mejor que nos puede pasar como deportistas.

El milagro de Pacheta parece más mental que táctico.

Es el gran cambio. Cuando hace esa primera rueda de prensa y dice eso de ‘qué vengan, que se preparen…’, pensamos ‘hostia, que podemos’. Porque es también mi filosofía de vida, intentar levantarte y ser positivo, que todo tiene un lado bueno. Nos ha dado un toque psicológico que nos faltaba porque estaba claro que si hemos sido profesionales en la élite del fútbol es porque algo bueno tengamos. Pero el máximo rendimiento se basa en esa fase mental y Pacheta ha dado con esa tecla. Perdamos o ganemos el éxito de Pacheta ha sido ese, que estemos vivos en el último partido y eso no se lo puede recriminar ya nadie.

¿Cree que hubieran llegado a esta posibilidad de salvación de no llegar Pacheta al banquillo?

Creo que Míchel es un gran entrenador, el que nos llevó de nuevo a la élite. Cuando un equipo no funciona no vas a echar a los 25 jugadores. Que de esos 25 quizá sobrábamos 26. Él y su cuerpo técnico eran increíbles, pero es cierto que los resultados no se estaban dando. Es verdad que con Pacheta estamos logrando otros, pero la culpa no era de una persona. El Huesca hizo partidos espectaculares con Míchel, pero no llegaban los puntos. Había que dar un cambio y, sinceramente, no nos ha ido mal.

Hace dos temporadas se jugaron la permanencia ante el Valencia y fueron goleados. No dependían d e sí mismos ni las sensaciones del grupo eran las mismas.

Las sensaciones son buenas. Hay que salir como hemos creído en estas últimas jornadas. Nos hemos levantado cuando nos han dado un golpe, por eso podemos estar seguros de que veremos a un Huesca valiente y con carácter.

Se habla de las claves para alcanzar la indispensable victoria. Salir a por el partido para dar un mensaje dentro del campo y al Elche y al Valladolid.

Ojalá se pueda ir al descanso 3-0 y lancemos ese mensaje con claridad, pero el pensamiento frío indica que los partidos duran noventa minutos y que tenemos la mala experiencia esta temporada de que se nos han escapado puntos en el descuento. Ojalá esa suerte que nos ha faltado en tantos partidos nos retorne en este.

Dice que han acumulado mala suerte. No opina lo mismo Sergio González, el entrenador del Valladolid, con sus polémicas declaraciones. ¿Si el Huesca se salva será por suerte o por trabajo?

Con Míchel hacíamos un gran juego, nos merecimos mucho más, como en Granada, que íbamos 1-3 y nos empataron sin merecerlo. El de Eibar, el de Elche fuera de casa…no se dieron los resultados que merecíamos. Pero no es suerte, es trabajo, es lo que hemos peleado este año después de todos los golpes recibidos para estar ahora donde estamos.

¿Y si en ese minuto 93 es Jorge Pulido quien marca el gol de la permanencia? ¿Se lo imagina?

No. No sé ni cómo lo celebraría. No lo podría ni describir, ni lo pienso. Que sea cuando sea y de quién sea. Porque lo que sé es que el éxito no será del que marque, será de todos.

Pese a las restricciones, ¿se puede notar en esta semana un mayor apoyo de la afición?

Evidentemente, se nota desde las redes sociales, llamadas de amigos, de tu gente, la familia, que te apoya y más por la importancia del partido. Pero hay que centrarse en el trabajo y no en esa responsabilidad, porque para lo bueno y lo malo, no puedes cargarte demasiado de esa presión.

No habrá público en la grada de El Alcoraz. Sí se espera que los aficionados acompañen al equipo hasta el estadio. Hasta se ha preparado un dispositivo policial especial para que se respeten las reglas sanitarias. ¿Qué mensaje le lanzaría a los aficionados?

Es una peña que el ascenso ya no pudimos celebrarlo con esta gente que lo vive día a día, que lo sufre. Ojalá que nos apoyen desde los balcones, en la calle, o como el otro día en Sevilla a pie de estadio, pero con seguridad porque hemos sufrido muchas muertes este año y porque el fútbol es importante pero no es lo más importante. Que no haya más contagios ni muertes por nosotros. Prudencia, que nosotros lo vamos a dar todo.

Firmó una ampliación de contrato hasta el 2022. Se han producido renovaciones de compañeros como Ferreiro o Mikel Rico, los veteranos y referentes. El bloque seguirá independientemente de la categoría ¿Les gustaría que les acompañe Pacheta en el banquillo la próxima temporada?

Méritos ha hecho para merecerlo. A nadie se le puede engañar. Ganemos o perdamos, según estábamos todos firmábamos estar donde vamos a estar mañana sábado. No soy quién para opinar, pero lo que quiera él y el club es lo que ocurrirá.