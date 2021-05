La aragonesa María Delgado suma otras dos medallas en el Europeo de Madeira. Una de ellas, un bronce en los 400 metros libres S13 con un tiempo de 4.41.54. Solamente le superaron Anna Stetsenko, que se llevó el oro (4.27.28), y Carlotta Gilli, que fue segunda (4.28.86). La otra, una plata en relevos mixtos, en 4x100 metros libres junto a José Ramon Cantero, Iván Salguero y Marian Polo. Con las de ayer, la aragonesa acumula cinco medallas en el Europeo tras la plata en espalda y el bronce en 100 metros libres.

Por su parte, Adrián Longarón no tuvo tanto éxito en la jornada del viernes. Quedó quinto de su grupo y no logró pasar a la final de los 100 metros libres en categoría S14. Quien se llevó el oro en la prueba en la final fue Shabalin. Teresa Perales no nadó en ninguna de las pruebas. Por el momento, Longarón suma dos oros y Perales un oro y dos bronces y este sábado es el último día del campeonato.