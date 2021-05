El capitán de Bélgica, Eden Hazard, declaró este lunes que no contempla salir del Real Madrid, club al que llegó hace dos temporadas y en el que apenas ha podido tener por culpa de las lesiones, y que sólo piensa en hacer una buena Eurocopa y regresar a su máximo nivel.

"No me veo fuera del Real Madrid ahora. Tengo tres años más de contrato y todos sabemos que los primeros años han sido malos. Ahora tengo que pensar en la Eurocopa y después estar perfecto para el club el año que viene", declaro el capitán de Bélgica en una conferencia de prensa virtual en el primer día de concentración para la Eurocopa.

El jugador, que reconoció que aún sintió dolor en una pierna en su último partido con el Real Madrid, cuenta con ponerse a punto en las dos semanas de preparación antes de que arranque el torneo, aunque aún no sabe si se entrenará con el resto del grupo o en solitario, y luego conseguir la continuidad que no ha tenido durante la temporada. "Sé que estoy cerca de mi mejor nivel. Sólo necesito encadenar partidos (...). No estoy al cien por cien, pero mentalmente estoy bien y físicamente creo que va a llegar poco a poco", aseguro el capitán de los 'Diablos rojos'.

Hazard se explayó también sobre la naturaleza y el estado de su lesión más importante la que sufrió en su tobillo derecho, que requirió cirugía y una placa que el jugador pensó en quitarse. "No por quitártela vas a estar menos lesionado (...). Aunque quería quitármela, quitarla no era la buena decisión (...). Es más psicológico que otra cosa", dijo el jugador, de 30 años, quien recordó que en el pasado tuvo una placa y no le impidió jugar al máximo nivel sin lesionarse.

"Hemos cambiado un poco el sistema de rehabilitación, con otros ejercicios más basados en la rodilla y es verdad que en las últimas semanas las sensaciones han sido mejores", agregó.

Zidane y Benzema

El jugador se refirió también a las noticias de los últimos días en el Real Madrid, con la salida de Zinedine Zidane del banquillo y la vuelta de Karim Benzema a la selección francesa.

Sobre el técnico, a quien dijo profesar "admiración" como jugador y como entrenador, lamentó no haberle podido resultar de mayor utilidad por sus problemas físicos. "Estoy agradecido a lo que ha hecho por mí" pero "me siento algo frustrado por no haber podido darle más", dijo.

Sobre su compañero en la delantera del Real Madrid, que disputará la Eurocopa con Francia tras una década de ausencia por polémicas extradeportivos, dijo alegrarse por él y definió al ariete galo como "uno de los mejores jugadores del mundo". "Nosotros ya perdimos una semifinal contra Francia sin él. Ahora será más difícil", dijo en referencia al duelo entre ambas selecciones en el Mundial de Rusia 2018 en el que los "Bleus" se proclamaron campeones.

Chelsea

Preguntado si el sábado celebró la victoria en la final de la Liga de Campeones de su exequipo el Chelsea, tras unas polémicas imágenes bromeando y sonriendo con sus jugadores después de que ese equipo apeara al Real Madrid de la competición, Hazard zanjó el tema. "Por su puesto que no, soy un jugador del Real Madrid, así que no estaba contento", dijo.

De Bruyne

Hazard también se refirió a la otra gran estrella de Bélgica, Kevin de Bruyne, capitán del Manchester City quien se retiró lesionado tras sufrir un violento golpe en la cara en la final de la Liga de Campeones y que sufre una rotura de la nariz y de la órbita izquierda. "Había hecho un año magnífico y salir de una final de Liga de Campeones lesionado en la cara es muy duro. Tendrá unos días de reposo. Si le puedo dar un consejo es que aproveche esos días", dijo Hazard. "Veremos si es más grave o menos grave. Espero que pueda estar al 100% con nosotros", agregó.