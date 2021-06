Otro efecto de la pandemia fue el aumento de la afluencia al monte. La necesidad de espacios abiertos, la limitación de los viajes al extranjero o el miedo a la aglomeración en las playas provocaron un verano de máxima ocupación en el Pirineo, Guara o la Ibérica. Y a más gente, más rescates. 361 salvamentos y 491 personas auxiliadas en 2020 en Aragón, según los datos de la Guardia Civil, suponen un leve descenso (13%) con respecto al año anterior sin confinamiento.

La previsión de que se repita una buena campaña está redoblando los esfuerzos por mejorar la información para una práctica segura. «Estamos en una posición intermedia. Mucha gente que fue a la montaña y le enganchó, volverá», indica Marta Ferrer, coordinadora del programa Montaña Segura, que esta semana ha ratificado el convenio de colaboración (164.000 euros) con el Gobierno de Aragón, Aramón, el Instituto Aragonés de Juventud (IAJ) y la Federación Aragonesa de Montaña (FAM) para intensificar las campañas preventivas para los que se aventuran entre nuestras cumbres y caminos.

El conocimiento es un grado en seguridad. Por eso desde la FAM se ha adelantado y reforzado este plano con el aumento de cursos online. Doce temas de instrucción específicas en senderismo, barranquismo, invernal o alta montaña, buen uso de los mapas o el GPS, conocimientos de meteorología o cómo actuar en caso de accidente. «Con la pandemia ha habido muchas adaptaciones, también en la formación online. Empezamos dirigiéndolos a federados, pero hace un año lo abrimos a invitados», advierte Tino Ceña Coro, responsable de Seguridad de la FAM.

El acceso a este aprendizaje es a través de la web de la entidad. Tras cada nivel se realiza un reto de evaluación para comprobar los conocimientos adquiridos. No obstante, desde la Federación se añade que es un complemento y que la vía principal para educarse siguen siendo «los clubs o la Escuela de Montaña. Son el cauce para ir mejorando en estos temas», añade Ceña.

Colaboración estrecha

La FAM apoya desde hace 20 años con las acciones de Montaña Segura. La Red de Informadores Voluntarios (RIV) será el mayor frente con unos 300 puntos en todo Aragón. Albergues, hostales, casas rurales... establecimientos donde repartir los folletos, mapas e indicaciones con unos 500 colaboradores formados por el propio programa y la Federación. «Por medio de una formación virtual, de consejos, dan información permanente y la recibimos de ellos sobre el propio entorno, si hay una ruta con algún problema. Es una gran familia por la seguridad en montaña», indica Marta Ferrer. Se reanudará además el proyecto con campamentos formando con materiales específicos a monitores y «los jóvenes que serán montañeros dentro de 15 años».

Dos de cada tres rescatados en 2020 no eran aragoneses. La difusión desde la web o las redes sociales sirve para ampliar la comunicación fuera de nuestras fronteras. Desde la FAM se pretende además intensificar en soportes publicitarios en los transportes de acceso a la Pradera de Ordesa o la Besurta en Benasque, lugares más frecuentados y donde están Monte Perdido y el Aneto, los 3.000 más codiciados. «Hay un efecto llamada que para los menos expertos le da un colchón de seguridad. Pero el Aneto no es un tresmil al que ir a aprender», subraya Ferrer.

Planifica, equipa y actúa. Estos tres pasos son los indicados desde Montaña Segura para reducir un riesgo que nunca desaparece en este medio. El aumento de las intervenciones en senderistas (42%) y en grupos sin accidentados señala una falta de planificación o del conocimiento de los límites personales. «El rescate de grupos de personas ilesas enriscadas, agotadas, deshidratadas… tiene que ver con una mala gestión normalmente fácil de resolver», dice Ferrer.

Los cuatro fallecidos en 2020 son el peor dato. El análisis de Montaña Segura es que es difícil encontrar una vacuna para eliminar el riesgo, porque tanto noveles como alpinistas de recorrido ven el mal en el ojo ajeno. «No hay una fórmula mágica. Y el principal problema es que la seguridad en montaña nadie considera que va dirigido a él. Los inexpertos necesitan educación y los expertos no acomodarse y mantener el nivel de tensión», afirma Marta Ferrer.

Saber dónde se va, ir bien equipado, renunciar a tiempo, no ir solo, informar de tus planes, no subestimar las bajadas o la fortaleza mental, saber utilizar un mapa o un GPS y realizar un acercamiento progresivo al montañismo son algunos de los consejos propuestos. Los servicios de urgencia deben ser solo la última opción. «Porque los beneficiarios de un buen sistema de rescate no son solamente los que tienen que usarlo, sino todos los que van a las montañas. Si afortunadamente no lo necesitan, enhorabuena, pero seguramente que por su cabeza pasa que si algo les ocurre les iban a rescatar de una forma profesional y adecuada», cierra Ceña.