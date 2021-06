Hace un mes regresó de la Copa del Mundo de Ostende (Bélgica) con sensación agridulce después de rozar el podio con un cuarto puesto. Pero Eduardo Santas nunca baja los brazos y ha logrado recuperarse consiguiendo una gran victoria en el Europeo de ciclismo en carretera que se disputa en Austria.

Con un pedaleo sólido, solvencia y determinación, el aragonés demostró su talla de ciclista campeón para llevarse la medalla de oro en clase C3 tras completar los 13 kilómetros del recorrido en un tiempo de 17.28.86. Y lo hizo ante el alemán Steffen Warias (plata con 17.45.16), gran dominador de la especialidad en los últimos años, oro en el Mundial de Emmen (Holanda) 2019.

«La crono se ha desarrollado en un recorrido duro y rompepiernas que me gustó bastante desde que hice el reconocimiento. He tenido muy buenas sensaciones y he rodado muy rápido, estaba confiado de mi estado de forma y finalmente me he podido llevar esta preciosa victoria en el Campeonato de Europa. Para mí es cumplir uno de mis sueños y veo reconocido todo el trabajo diario», explicó.

Este logro supone un extra de motivación para afrontar la próxima semana el Mundial en Cascais (Portugal), último test importante antes de competir en los Juegos Paralímpicos de Tokio, donde buscará la medalla que le falta en su palmarés. «Mi objetivo era ganar este Europeo, sobre todo, la crono. Y, por supuesto es una inyección de moral para el Campeonato del Mundo, pero iremos paso a paso, el Mundial será más complicado», añadió el aragonés.