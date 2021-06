En esta temporada, en la que los equipos se han enfrentado a un nuevo formato de la Tercera División, todo ha estado en juego hasta la última jornada. Lo mismo pasa con la lucha por mantenerse. Este domingo, con todavía un partido por disputarse en esta segunda fase, la semana que viene, el Épila y el Robres firmaron jugar una temporada más en la categoría. Sin embargo, hasta entonces, cualquiera podría haber ocupado el primero de los puestos de descenso.

Este todavía no está adjudicado. El Robres y el Épila están fuera de peligro con 53 puntos. Sin embargo, el Monzón y el Sariñena están al borde del abismo con 49 y 48 respectivamente. El Cariñena tiene 46, marca esa línea y se medirá el domingo que viene al Épila, que no tiene ya nada en juego. El Monzón falló ayer contra el Almudévar, que es ahora séptimo del grupo y no tiene posibilidades de salvarse. Empataron a tres y este resultado no le ha servido para distanciarse.

El Sariñena, por su parte, sí cumplió. Goleó al Valdefierro, que también conoce ya su descenso, con tres goles de Ferrer, uno de Navarro y otro de Mercadal. Llegó a un 5-0, resultado muy atípico en Tercera, para dar un paso adelante hacia su actual objetivo.

En su último encuentro de la temporada visitará al Tamarite. Con la victoria aseguraría la permanencia. En caso de no conseguirla deberán estar pendientes del resultado del Cariñena contra el Épila. En un principio, los equipos que ya están descendidos no deberían suponer demasiado peligro. Pero en las últimas jornadas, estos han demostrado que se quieren ir de la categoría con buen sabor de boca. Por ejemplo, cabe destacar el empate a tres del Almudévar contra el Monzón.

Por otra parte se da una situación curiosa. A pesar de que tres equipos se están jugando la permanencia en esta última cita del curso, en un principio no jugarán en horario unificado. Las partidos ya están fijados. El próximo domingo, a las 12.00 horas se jugarán el Valdefierro-Sabiñánigo y el Fraga-Villanueva.

Los tres encuentros en los que hay algo en juego son por la tarde. El Monzón y el Robres se enfrentan a las 16.30 horas, media hora después del comienzo de este partido empezará el Cariñena-Épila y, para acabar, el Tamarite-Sariñena se disputará a las 18.30 horas, cuando al equipo visitante podría faltarle tan solo un cuarto de hora para mantenerse en la categoría.