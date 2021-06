Mapi Sánchez Alayeto, de 36 años, comunicó el lunes a través de las redes sociales que sufre esclerosis múltiple recurrente remitente. La jugadora de pádel profesional, que forma pareja en dobles con su hermana gemela Majo, recibió una enorme cantidad de mensajes de apoyo.

¿Cómo se siente tras hacer pública su enfermedad?

Un poco más liberada entre comillas. Me ha costado tomar la decisión, no sabía si hacerlo o no. Pero al final decidí que era un paso importante para dar visibilidad a la enfermedad y sobre todo a esta, que está un poco estigmatizada. He conseguido quitarme un peso de encima, liberarme y tratar de normalizar la situación.

Ha habido mucha respuesta a sus palabras. ¿Se ha sentido apoyada por la comunidad de las redes?

Sí. Pensaba que iba a tener mensajes de apoyo, de ánimo, que tendría repercusión. Pero después de lo que vi ayer me quedé sorprendida porque no lo esperaba de tal magnitud. Consiguen animarte en estos momentos que son más difíciles.

En Alicante, usted y su hermana tuvieron que decidir retirarse de la competición. ¿Qué fue lo que notó?

Decidimos no jugar porque me dio un brote. Fue la pérdida de sensibilidad en las piernas. Me ingresaron, estuve cinco días hospitalizada. Me hicieron pruebas, podían intuir por dónde iban los tiros pero no lo tenían claro. Estaba asustada por la incertidumbre. Una vez que te dan el diagnóstico es un palo, un shock, pero por lo menos sabes lo que es.

Y después de ese brote ha podido competir.

Sí. Después de Alicante se celebraron los torneos de Vigo y de Santander. Tenía las piernas dormidas todavía pero decidimos ir a jugar. Quería ver las sensaciones que tenía y aún teniendo las piernas dormidas hicimos cuartos. Competí bien dentro de lo que cabe. Luego vino Marbella. Ahora estoy mucho mejor de los síntomas. Espero que remitan del todo.

Está muy unida a su hermana Majo, sus carreras deportivas van en paralelo. ¿Cómo se lo ha tomado ella?

Me ha tocado a mí vivir la enfermedad pero mi hermana es mi otra mitad. Lo sufre tanto o más que yo. También tiene lo suyo y lo está aguantando my bien. Me está apoyando y acompañando desde el principio.

¿Cómo son sus planes de competición ahora?

En principio la semana que viene tenemos Valladolid. Nuestra intención es jugar, yo estoy entrenando. Hoy estoy bien, pero mañana no sé cómo me voy a encontrar. La enfermedad tiene esa incertidumbre de no saber cuándo te pueden dar brotes, a qué y cómo te puede afectar, cuánto va a durar, si vas a tener secuelas… La intención es seguir compitiendo pero sabiendo que tengo que vivir más que nunca en el día a día.

Entiendo que tiene ganas de seguir compitiendo

A ver, al principio fue una mala noticia. No te lo esperas. Una chica más o menos joven, deportista, que se cuida… Te toca la enfermedad. Te interfiere en tu vida normal. Pero además no soy una persona que tiene una vida normal. Mi cuerpo es mi herramienta. Con las piernas dormidas podría haber ido a trabajar a una oficina. Pero no podía ni jugar ni entrenar. Motivación y ganas no nos van a faltar, porque si algo nos caracteriza a nosotras es esa motivación, esa ilusión, entrega y esfuerzo. Las pequeñas piedras que se nos han ido poniendo en el camino las hemos superado siempre.