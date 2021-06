La polémica en el kárate español sigue presente desde que el equipo de kumite se negara a competir por el bronce europeo hace unas semanas. Lo hicieron, según denunciaron, por el acoso que habían sufrido por parte de la Federación Española y su propio seleccionador, Ángel Arenas. Ahora el aragonés Babacar Seck, miembro del combinado, vuelve a sacar a relucir el asunto con un vídeo que hizo público a través de sus redes sociales en el que relata su mala experiencia.

«Mentalmente estaba destrozado», confesó en esta pieza el karateka. Él fue bronce mundial en el 2018, ese fue su «campeonato más importante del ciclo olímpico», ya que al conseguir el tercer puesto por un momento se creyó capaz de acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio. Antes de que todo se torciese. Seck explicó que «a partir del Mundial no daba los mismos resultados» y esto se debía ya a que no se le trataba bien cuando acudía con la selección.

Todo se fue sumando poco a poco hasta que desembocó en que el equipo se plantase y no compitiese en el último Europeo. «En un campeonato el seleccionador me ha llegado a decir que quién cojones me creía y que mi bronce mundial no valía una puta mierda», confesó el aragonés a través de su vídeo en Instagram y añadió que «si te dicen eso y tienes que salir a pelear con esa persona hace que no estés cómodo, ya no disfrutas». Esto es lo que le pasó a él, que comenzó a plantearse si valía la pena seguir aguantando a pesar de que estaba haciendo algo que le apasiona como lo es el kárate.

Seck intentó hacer «como si no pasara nada» porque se considera «un tío fuerte mentalmente», pero no lo consiguió. «Si sales a pelear en una competición internacional donde necesitas que tu coach esté contigo al 100% y él te dice esas cosas… Yo no confiaba en él y eso mentalmente a la hora de competir se notaba mucho», aseguró el karateka. Lo que él sentía por parte del entrenador era que le intentaba «hundir» en lugar de «ayudar a creer más y así conseguir todo».

Ese todo era la clasificación para los Juegos Olímpicos. Pero la sorpresa del aragonés fue no encontrarse en las listas individuales para acudir al Europeo de Croacia. «Era el penúltimo campeonato para el preolímpico y no lo entendía después de haber quedado yo campeón de España cuatro veces consecutivas», apuntó Seck y añadió que a pesar de que «no lo estaba pasando muy bien» fue al Campeonato de Europa por equipos e intentó dar lo mejor de sí. Allí «pasaron muchas cosas».

«Tuvimos una charla todo el equipo, mi seleccionador se estaba dirigiendo a un compañero mío diciéndole que se había cagado en los pantalones, que no tenía huevos a pelear, con estas palabras», relató el aragonés y añadió que después se dirigió a él: «Me dijo ‘tú no has ido al Europeo porque te has cagado en los pantalones’. Eso me parecía a mí el colmo». «La directiva sabía lo que había porque era conmigo y con mucha gente en el equipo y no han hecho nada», aseveró Seck sobre la Federación y añadió que incluso en el Europeo el presidente les dijo que la medalla de bronce por la que tenían que luchar «no valía para nada». Así es como España se ha quedado sin representantes en kumite en los Juegos Olímpicos de Tokio este verano.