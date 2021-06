Suele bromear Cristina Ouviña sobre si se encuentra en el mejor estado de forma de su carrera deportiva diciendo que «ojalá que no lo sea», que todavía puede dar más de sí misma. Esa afirmación cargada de ambición sobre su nivel no es papel mojado ni son palabras vacías, porque los números no mienten. La zaragozana quiere más desde este jueves, porque comienza una nueva andadura internacional, el Eurobasket femenino en La Fonteta de Valencia, su actual hogar, ante Bielorrusia (21.00 horas).

Lo hace siendo una de las grandes referentes del combinado nacional, en estado de gracia, con la responsabilidad de saber que debe tirar del carro de un grupo humano y deportivo excelente que ha perdido a jugadoras de mucho peso específico y con la ambición de sumar su cuarto metal como internacional absoluta. Es el faro de la selección y en el horizonte están los Juegos Olímpicos de Tokio.

En cada campeonato internacional la base zaragozana rompe su techo y este verano se antoja muy ilusionante para Ouviña. Un crecimiento constante desde que se enfundara la camiseta de España por primera vez allá por el 2011. Viene de hacer una temporada espectacular en el Valencia Basket en su regreso al baloncesto nacional, liderando la gran alternativa al casi intratable Perfumerías Avenida y con una dirección brillante. Ha promediado 11,3 de valoración en Liga y se ha disparado en el playoff, subiendo sus registros hasta los 19,9 de valoración, 6,4 asistencias y un 56,5% en tiros de campo. Se ha ganado guiar a España.

«Estoy con muchas ganas de competir y creo que presión no tenemos ninguna. Ya hemos dicho que hemos tocado techo y todo lo que sea bienvenido será. No sé si habrá éxito, pero vamos a ser competitivas al cien por cien porque somos unas guerreras», explicó la zaragozana, que también advirtió que «cualquier selección que quiera ganarnos lo va a tener muy difícil porque competimos y lo hacemos muy bien».

El camino hacia el oro

En Francia 2013 logró el oro europeo, se colgó el bronce en el Mundial de Tenerife del 2018 y fue clave en el oro del 2019 en el Eurobasket de Letonia y Serbia. Ahora, Cristina Ouviña perseguirá su cuarta medalla como internacional absoluta en un torneo marcado por la renovación del plantel español y por las ausencias por covid de Alba Torrens y Tamara Abalde. «Son dos bajas muy importantes, pero el equipo ha cambiado el chip rápido», aseguró la zaragozana. Además, tampoco estarán ilustres como la jugadora del Casademont Anna Cruz, que renunció el pasado mes de enero; o Laura Nicholls, ex del conjunto zaragozano.

Cristina Ouviña será una de las líderes españolas en un Eurobasket en el que España aparece entre el grupo de favoritos a la medalla de oro. El primer escollo será este jueves ante Bielorrusia, este viernes el rival será Suecia (21.00) y el domingo se cerrará la fase de grupos ante Eslovaquia (21.00). En caso de que España sea primera de grupo, primer objetivo, evitará la ronda de octavos y estará automáticamente en cuartos, desde donde tratará de avanzar hasta la final, que tendrá lugar el domingo 27 de junio.