La SD Tarazona ha firmado un convenio con el ayuntamiento de la localidad por el que recibirá 60.000 euros. Estos, según explica el presidente del club, Aniceto Navarro, irán destinados a «fomentar la base, la inclusión y sobre todo para ayudar al primer equipo». De esta manera, el conjunto que este año disputará la nueva categoría de Segunda RFEF se compromete a «a difundir la localidad y el escudo por toda la geografía española», comentó el directivo. En la firma estuvo también presente el alcalde de Tarazona, Luis José Arrechea.

Además, el ayuntamiento de la localidad comunicó que el convenio contempla la colaboración con otros centros federativos y académicos (públicos y privados), para albergar alumnos en prácticas. Se refiere, por ejemplo, a la Universidad de San Jorge y la casa de acogida de Añón. De igual manera invitan a sus acogidos a la participación en los equipos para facilitar su adaptación a la ciudad.

Navarro aseguró que para el club este convenio supone «un paso importante» y que «el apoyo de las instituciones es fundamental de cara a que el equipo se instale en la categoría que estuvo buscando tantos años antes». El Tarazona ascendió a Segunda División B en el verano de 2020 y este curso ha logrado la permanencia en la que ahora se llama Segunda RFEF. De esta forma, busca consolidarse en la categoría, aunque todavía hay incertidumbres en cuanto a la configuración de los grupos y el nivel deportivo que ofrecerá.

Navarro aseguró en cuanto al tema deportivo que «es una incógnita para todos» pero espera que sea «un grupo muy igualado» aunque esto hará que «las dificultades aumenten». «Las diferencias entre unos y otros serán menores y costará mucho llegar al objetivo», confesó el presidente del club. El grupo todavía no lo conocen, aunque sí afirmó que les han «prometido que se harán por criterio geográfico». En este sentido, apuntó que «cada equipo tiene que mirar un poco sus intereses no queriendo lo mejor para él, sino lo menos malo para todos».

Ellos van a seguir la misma línea de siempre: «Hemos tenido siempre el objetivo de mejorar cada temporada la inmediatamente anterior», apuntó y añadió que «a partir de allí siempre se ha dicho que la segunda temporada es la más difícil porque es momento de consolidar todo lo que se ha hecho anteriormente». «La afrontamos con ilusión, ganas de mejorar y seguir con esos cimientos fuertes en lo económico y lo deportivo», apostilló Navarro.

En cuanto a la configuración de la plantilla, advirtió de que va «lenta». Pero no por ello están preocupados. «Míchel está trabajando mucho, hemos dado muchas bajas, va a haber muchos cambios», afirmó el presidente y añadió que no van «a correr para elegir jugadores». «Buscamos un perfil determinado, lo tenemos muy claro y sabemos que hasta que no se mueva lo que es la Primera RFEF a la Segunda también le va a costar», resumió Aniceto Navarro. Poco a poco el equipo irá tomando forma.