Álvaro está en esas semanas que pueden ser decisivas en su vida. Tiene que elegir la especialidad por la que se decante en su carrera como médico. No lo tiene muy claro. Ha superado el muro del MIR y empezará a ser residente en un hospital en un mes. A este dilema vital se suma otro en rima vertical: saber si entrará en el renacido equipo nacional de Escalada en Hielo y Dry Tooling que está armando la FEDME ante la posibilidad de que esta disciplina sea olímpica.

Los dos horizontes de Álvaro Lafuente se divisan en la distancia entre la incertidumbre y la prosperidad. Los Juegos de Sochi (2014) abrieron la ventana como exhibición a la escalada de los piolets, donde las yemas de los dedos no acarician el torso de las presas sino un frío mango, donde el hielo es un circuito interior de elementos especiales hechos de resina. «Es una especialidad muy técnica que requiere mucha fuerza. El equipamiento de las presas te hace pensar a toda velocidad la forma determinada de apoyar el pico, la manera de agarre», incide este joven de 25 años integrante del Centro de Tecnificación de Alpinismo de la Federación Aragonesa de Montañismo (FAM) y con amplia experiencia en escalada deportiva, puerta del hielo.

«Buscamos competidores, gente que esté acostumbrada a competir, y la escalada deportiva es una referencia», afirma el seleccionador Israel Blanco. Él es el responsable del renacer del Dry Tooling después de demasiado tiempo en el olvido. La incorporación del jaqués Alberto Ayora al frente de FEDME ha reactivado un proyecto que mira al largo plazo. «Hace unos años estábamos en el top 10 y ahora muchos equipos a los que ganábamos, como Francia, están muy por encima. Pero tenemos potencial», indica el técnico.

Aragón siempre ha estado muy presente en una modalidad que arrancó con competiciones internacionales en 2004. Al siguiente se hizo el primer Campeonato de España en el rocódromo de Benasque. No tuvo respaldo oficial y detrás andaba Israel Blanco, GREIM destinado entonces en el Valle. «Ganó el navarro Carlos García y segundo fue Óscar Cacho. Tercero quedó el oscense Manu Córdova y después Jónathan Larrañaga», recuerda Blanco, destinado ahora en Navacerrada y habitual en expediciones invernales en hielo.

Empezaron a ir a los campeonatos internacionales de la UIAA (International Climbing and Mountaineering Federation) y a tener buenos resultados. Pero la falta de implicación institucional y de competiciones redujeron el relevo y el interés. Hasta ahora.

Aliado de la ciencia

Álvaro Lafuente fue el único escalador aragonés en las pruebas que convocaron a 25 aspirantes en un rocódromo de Colmenar Viejo (Madrid). Realmente no era el único compatriota en la instalación. El oscense Pedro Bergua fue el encargado de las mediciones técnicas con sus innovadores métodos que descubren el potencial de los escaladores desde la ciencia. Por ejemplo, midió la edad biológica real para saber si cada participante había alcanzado su máximo crecimiento. Otros análisis mostraron la fuerza, la flexibilidad o «la capacidad para aguantar muchos kilos en una presa pequeña. Porque aunque los indicadores de rendimiento son similares a los de la escalada de dificultad, existe esa particularidad de que el agarre es el mango de un piolet y se requiere más fuerza del tren inferior», puntualiza el entrenador personal Pedro Bergua.

Israel Blanco se encargó de la parte más técnica en la pared artificial de Colmenar Viejo. «Hicimos un circuito de 20 metros que teníamos que hacer en un tiempo límite y unos test de resistencia», recalca Álvaro Lafuente. El zaragozano salió con buenas sensaciones. «Descubrimos mucho potencial, pero no están acostumbrados a la técnica. El objetivo es ir creciendo de forma paulatina y construir un equipo con futuro», afirma el seleccionador español y único equipador de pruebas de Copa del Mundo que existe en España.

Con todos estos resultados tiene que quedarse con cuatro chicos y chicas, dos para cada una del as categorías: juvenil, de 16 hasta 21 años, y absoluta. En septiembre habrá una primera concentración en Madrid y después otra en Benasque justo antes de Navidad en el mes de diciembre. La zona de Las Canteras en Villanova es una de las áreas al aire libre más consideradas en España para el Dry Tooling.

Competiciones

A esta segunda fase espera llegar Álvaro Lafuente con su plaza en la selección y un hospital ya definidos. «Cuando me dijeron que había estas pruebas de acceso no sabía ni que existía un equipo. Sí tenía la referencia de Manu Córdova, que me ha entrenado, de que había competido en hielo. Estoy motivado para seguir entrenando toda la temporada. El problema es que no hay instalaciones especializadas y el material es caro. Los escaladores jóvenes se interesan más por el bloque, pero a mí me interesa más la deportiva y el hielo», añade este zaragozano que siendo juvenil ya estuvo en la selección española de deportiva en Campeonatos de Mundo o en citas de Copa de Europa y cuenta con expediciones completadas en Noruega, Canadá o los Dolomitas.

El calendario internacional de hielo se conocerá en octubre. La pretensión es que España acuda a las pruebas del circuito europeo previo a la Copa y el Campeonato del Mundo, donde el nivel por ahora es, salvo sorpresa, muy superior.

La celebración de una de estas competiciones en España será otra de las metas que persigue Israel Blanco y la FEDME, aunque los requisitos internacionales obligan a disponer de experiencia organizativa en al menos dos torneos nacionales. Ese primer paso será darle oficialidad al Campeonato de España y contar con equipos de las distintas federaciones regionales.