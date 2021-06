El Comité Olímpico de Nueva Zelanda publicó este lunes la lista de deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de Tokio, entre los que se encuentra la haltera Laurel Hubbard, quien será la primera atleta transgénero en acudir a la cita olímpica.

"Me siento agradecida y humilde por la amabilidad y el apoyo que me han brindado tantos neozelandeses", dijo Hubbard, de 43 años de edad y quien comenzó en 2012 su proceso de reasignación de sexo, en un comunicado.

El organismo olímpico neozelandés remarcó que Hubbard cumplió con los criterios de elegibilidad tanto de la Federación Internacional de Halterofilia, el Comité Olímpico Internacional (COI) y de Nueva Zelanda, incluyendo los referidos al cambio de sexo.

"Reconocemos que la identidad de género en el deporte es una cuestión muy sensible y compleja que requiere un equilibrio entre los derechos humanos y la equidad en el terreno de juego", indicó Kereyn Smith, director general del Comité Olímpico de Nueva Zelanda.

Hubbard, quien ganó una medalla de plata en los Campeonatos del Mundo de 2017 y fue sexta en 2019 tras sufrir una importante lesión mientras competía en los Juegos de la Commonwealth de 2018, ya tenía asegurada una plaza olímpica al quedar en séptima posición en la categoría +87 kilos y la primera haltera de Oceanía en la lista final de la Federación Internacional de Halterofilia.

"Cuando me rompí el brazo en los Juegos de la Commonwealth hace tres años, me aconsejaron que mi carrera deportiva probablemente había llegado a su fin. Pero su apoyo, su ánimo y su aroha (amor, en maori) me llevaron a través de la oscuridad", precisó.

El mejor registro total de Hubbard en la clasificación es de 285 kilos, lo que la coloca entre las olímpicas más destacadas y con posibilidades de colgarse una medalla en la capital japonesa.

En 2015 el COI publicó unas pautas que permiten a cualquier atleta transgénero competir como mujer siempre que sus niveles de testosterona estén por debajo de 10 nanomoles por litro durante al menos 12 meses antes de su primera competición.