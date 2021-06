Los clubs acogieron con satisfacción la medida pero también el Gobierno de Aragón. El consejero de Educación, Cultura y Deporte, Felipe Faci, celebró la vuelta de público a las competiciones profesionales, aseguró que su departamento trabajará conjuntamente con el de Sanidad para fijar los aforos y, aunque no pudo avanzar qué porcentaje de público estará permitido, sí deseó que «vaya aumentando durante la temporada hasta llegar a la normalidad»

La situación sanitaria será la que determine qué cantidad de gente puede entrar en cada pabellón o estadio de la comunidad, aunque el Gobierno ya tiene la experiencia de las competiciones no profesionales. «Los aforos siempre están en relación con espacios abiertos y cerrados y se fijarán porcentajes similares a los que tenemos nosotros ahora. Pero es una cosa que tenemos que trabajar nosotros ahora con los equipos, con los clubs, y también desde el Gobierno tanto desde mi departamento como el de Sira Repollés», señaló Faci en la gala Mujer y Deporte de EL PERIÓDICO.

El consejero fue prudente pero también moderadamente optimista. «Es un momento para anunciar esta medida y que se regulará en función de la situación sanitaria. Esperamos y deseamos que sea ya para toda la temporada y vaya aumentando el porcentaje de aforo hasta llegar a la normalidad», indicó el titular de Educación, que celebró la medida anunciada por el Gobierno central. Era una noticia esperada porque el aforo de público en las competiciones de ámbito autonómico ya lo habíamos recuperado nosotros en Aragón al final de la temporada y es una buena noticia. El deporte tiene que ser con público y trabajaremos, como lo hemos hecho en las competiciones autonómicas, con la consejera de Sanidad para establecer aquellos parámetros que definan el aforo de los estadios», dijo Faci.

El consejero cree que de esta manera se corrige una situación que no era muy coherente con la diferenciación entre deportes profesionales y no profesionales. «Es una buena noticia, esperada, que de alguna manera habíamos demandado desde las comunidades autónomas porque es un agravio comparativo que competiciones de carácter autonómico puedan tener público y las profesionales, no. Dependía del Consejo Superior de Deportes y ha decidido que a partir de ahora pueda entrar público y se regule desde las comunidades autónomas», explicó Faci.

Las competiciones autonómicas pueden acoger público en Aragón. Con la situación actual (nivel de alerta 2), se permite un aforo máximo del 50% sin que pueda superarse en ningún caso 500 personas sentadas en lugares cerrados o 1.000 en instalaciones al aire libre, debiendo garantizar en todo caso la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros o dejar un asiento libre en la misma fila, en caso de asientos fijos, entre los distintos grupos de convivencia.

Para las competiciones deportivas oficiales de ámbito estatal no profesionales se permitirá igualmente la presencia de público con las mismas modulaciones, según se establece en la orden que regula las restricciones en las actividades deportivas y espacios para el deporte por la covid-19. Ahora será para todos igual.