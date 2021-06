El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) se mostró "contento" después de su noveno puesto en la parrilla del Gran Premio de Estiria, después de quizá el mejor sábado del año, que demostró que se siente "mucho más cómodo con el coche" que en el inicio de la temporada.

"Contento, ha sido una crono muy estresante, hoy por la mañana hemos perdido competitividad, luego un coche salió de la Q1, era una crono difícil. Otra vez pude estar en la Q3, en el 'Top 10' y salir por la parte limpia. El trabajo de hoy está hecho, pero los puntos son mañana", dijo en declaraciones a DAZN.

El doble campeón del mundo destacó la buena línea que llevan las últimas semanas para llegar a reconocer que fue su mejor calificación. "He hecho alguna Q3 pero puede ser la mejor. Sobre todo por la Q2 que he hecho séptimo, ha sido una vuelta buena. Siempre falta algo, pero estoy mucho más cómodo con el coche, si pienso en Imola o Baréin a principio de año", afirmó.

"Hemos hecho un poco de experimento. Un poco radical, pero nos vimos en dificultad de verdad en la FP3 y no nos importaba hacer cambios de cara a la crono. Ha ido bien. Mañana hay previsión de lluvia, eso puede cambiar todo, pero mejor salir más adelante", terminó.

Sainz: "Es difícil ir peor"

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari), que partirá duodécimo en el Gran Premio de Estiria de Fórmula 1, ha asegurado que su última vuelta en la Q2, que fue anulada por exceder los límites de la pista, "no hubiese cambiado" su posición final, y ha reconocido que están "sufriendo" en Red Bull Ring y que es "difícil ir peor" que en la clasificación en carrera.

"No es que el último tiempo me hubiese puesto mucho más adelante, hubiese calificado igual. El tiempo sí que era una décima más rápido, pero no hubiese cambiado mucho la posición. Se nota que estamos sufriendo en este circuito, nos cuesta en este tipo de circuito, con tanta recta larga, media rápida... El coche no se está adaptando muy bien y a mí me está costando un poquito más saber cómo conducirlo", confesó en declaraciones a DAZN tras la sesión de calificación.

Además, el madrileño, que no pudo pasar a la Q3, espera que en la carrera de este domingo puedan ir "un poquito hacia adelante". "Esperemos que las sensaciones mejoren. Es difícil ir peor de lo que hemos ido hoy en 'qualy', está claro que hay algo que no estamos entendiendo bien del todo en este circuito. Ojalá las tendencias cambien y en carrera sepamos ir hacia adelante en vez de hacia atrás", concluyó.