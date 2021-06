El gran favorito era Mohamed Katir, que llegaba a la cita con la mejor marca, pero Carlos Mayo no se conformó con la plata y, en una carrera lenta, se impuso en la última recta para colgarse la medalla de oro en los 5.000 metros en el Campeonato de España que se celebra en Getafe. Un éxito más para el zaragozano del Adidas tras el título de cross, que llegó a meta en 14.07.01, superando en menos de dos segundos a Katir (14.08.53). Completó el podio Abdessamad Oukhelfen (14.09.68).

«No me lo esperaba. Aquí no me jugaba nada, porque ya tenía la clasificación olímpica en el 10.000, pero me he encontrado impresionante, mejor imposible», comentó Mayo tras la carrera. «Veía muy difícil ganar porque (Katir) ha hecho un récord de España increíble y está entre los mejores del mundo», reconoció. El aragonés dedicó la victoria a su entrenador, José Luis Mareca. «Son muchos años juntos y ha sido fundamental para mí todo este tiempo», señaló el zaragozano, que ya consiguió mínima para Tokio en los 10.000 y estará en la cita olímpica en las próximas semanas.

El primer aragonés en saltar al tartán fue David Cartiel. El atleta del Zaragoza Atletismo fue sexto en su semifinal con 1.50.82, por lo que no pudo clasificarse para la final de los 800 metros. También se quedaron fuera en la prueba femenina Erika Torner e Inés Arqued, ambas del Alcampo Scorpio-71, con 2.13.59 y 2.13.07 respectivamente en sus semifinales, en las que fueron séptima y octava. En 400 vallas Alicia Leyva hizo su mejor marca personal con 1.00.69 y acabó en cuarta posición, rozando el pase a la final. Elisa Cortés, también del Alcampo Scorpio-71, hizo un quinto puesto con 1-01-48. Juan Díaz, del FC Barcelona, fue décimo en la final de martillo con un mejor lanzamiento de 60.56, el primero de los tres que intentó.

La jornada de tarde comenzó con la mejor marca personal de Harlyn Ángel Pérez (Intec Zoiti), que logró el tercer puesto en su semifinal de los 100 metros. En chicas, tanto Elena Guiu como Laura Pintiel se clasificaron a la final con sus mejores marcas personales, 11.54 las dos. Con ese tiempo ambas batieron el récord de Aragón y, en el caso de Guiu, supone también récord de España sub-18, mínima para Europeo y Mundial sub-20. En la carrera decisiva, la atleta del Hinaco Monzón fue sexta con 11.62 y la del Fraga-Bajo Cinca, octava con 11.66. En el 1.500, Jorge David Torre (Real Sociedad) estuvo a unas décimas de la final al terminar séptimo con 3.52.98. Noe Larroy (Alcampo Sorpio-71) fue noveno en su semifinal con 3.54.39 e Iván Manceñido (Scorpio-71), décimo con 3.58.41. En chicas Isabel Linares, también del Scorpio, acabó novena en su semifinal con 4.32.26.

Hoy es el turno de Gabriela Sanz en altura, Mario Revenga, Miguel Ángel Ramo y Laura Mireia Martín en los 100 metros vallas, Raúl Martín en altura, Cristina Espejo en 5.000 y los relevos del 4x100 con presencia del Alcampo Scorpio-71 y del Hinaco Monzón y del 4x400 con el Scorpio-71.