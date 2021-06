Luis Enrique Martínez, seleccionador español, elogió a Álvaro Morata y arropó a Unai Simón tras el error que cometió ante Croacia, por su capacidad para reaccionar y ser decisivo en el triunfo en la prórroga para firmar el pase a los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

"Es el discurso que digo desde hace meses: no somos una selección que dependa de un jugador para marcar goles y no hay un entrenador en el mundo que no admire y elogie lo que hace Morata", defendió en rueda de prensa.

"Es capaz de generar superioridad, darte continuidad, defender como si fuera un central, dominar el juego aéreo, tiene gol, potencia física. Tenemos que valorar mucho lo que significa tener a Álvaro en la selección y que sea español", añadió.

Luis Enrique justificó el fallo de Unai Simón en el primer gol del partido, al no controlar una cesión de Pedri, y se quedó con su fortaleza para levantarse y acabar firmando un gran encuentro con paradas decisivas.

"El fútbol es un juego de errores. No he visto en mi carrera a ningún jugador que no cometa errores. Unai ha dado una lección, no solo para profesionales, sino para cualquier niño que quiera ser futbolista", valoró.

"No hay que preocuparse de errores o de aciertos, hay que preocuparse de intentos y él ha demostrado que después de un error claro ha hecho paradas increíbles. Ha tenido la personalidad necesaria y ha sido un refuerzo muy fuerte para él y para cualquier que quiera ser futbolista profesional", añadió.

Busquets: "El equipo demostró mucho carácter"

Sergio Busquets, capitán de la selección española y elegido mejor jugador del partido contra Croacia, como también lo fue ante Eslovaquia, destacó que su equipo "demostró mucho carácter y ambición" y remarcó la "confianza" de todos en el meta Unai Simón.

"Preparamos muy bien los partidos y tenemos mucha confianza"

"Son muy buenas las sensaciones. Sabíamos que la línea era buena, que el trabajo del equipo era muy bueno. Somos un equipo intenso, que sabe a lo que juega y lo que quiere. Preparamos muy bien los partidos y tenemos mucha confianza. Somos un rival difícil de batir. Estamos creciendo mucho en este torneo y así se está viendo en los últimos partidos", expresó en la rueda de prensa telemática como ganador del premio al mejor jugador del encuentro de este lunes.

"Ha sido una victoria sufrida, pero muy merecida. Tuvimos la mala suerte de encontrarnos con un gol en contra, habíamos tenido ocasiones suficientes para hacer gol, el equipo demostró mucho carácter y ambición, seguimos intentándolo, llegó el empate y pudimos ampliar esa ventaja en la segunda parte", repasó.

"Cuando nos pusimos 1-3, ellos se fueron hacia arriba, cambiaron el sistema y nos crearon desajustes. Tuvimos la mala suerte del 1-4 de Dani Olmo que quizá sentenciaba el partido y luego ellos se metieron con dos acciones de centros al área, de jugadas con mucha gente por ahí dentro del área", continuó.

Y el partido se fue a la prórroga. "Se vio otra vez el carácter del equipo. Fuimos mejores todo el partido, aunque quizá en algún momento ellos también hicieron un gran trabajo. Muy contento con la victoria por cómo se desencadenó el partido y la prórroga y muy merecido el pase a cuartos", analizó el centrocampista.

También habló del error de Unai Simón en el 1-0 en contra: "Tiene toda nuestra confianza. Sabemos lo importante que es para nosotros. Ha tenido la mala suerte de que ocurriera ese gol, pero tiene una mentalidad muy tranquila, es ambicioso, y lo ha demostrado cómo se ha rehecho después de eso, con las paradas que ha hecho y con lo seguro que ha estado incluso con los pies".

"Nos ha dado el inicio de la jugada del 1-2 de Azpilicueta y luego ha seguido en la misma línea. No pasa nada, sabemos que esto es fútbol, que a veces puede ocurrir, pero lo que hay que hacer es rehacerse y tanto Unai como todo el equipo lo han demostrado", dijo.

Francia o Suiza, dependiendo del resultado del partido que se está jugando este lunes, será el rival de España en los cuartos de final. "Que gane el mejor. Está claro que, a estas alturas del torneo, los que lleguen a cuartos serán porque lo han merecido y son buenos equipos", valoró.

Morata: "La paliza ha merecido la pena"

El delantero español Álvaro Morata mostró su felicidad tras acceder a los cuartos de final con una "paliza" física que dijo "ha merecido la pena" y tras firmar un gol que dedicó a su familia tras los malos momentos sufridos.

"Lo importante es que estamos en cuartos y hemos demostrado que somos un gran equipo"

"Ha sido un partido sufrido, sabíamos que iba a ser difícil porque Croacia tiene muchos jugadores de nivel. Lo importante es que estamos en cuartos y hemos demostrado que somos un gran equipo", manifestó en el canal de Mediaset a la conclusión del partido.

"La paliza ha merecido la pena. Agradezco a toda la gente que nos apoya aunque las últimas semanas se han visto cosas que no han sido bonitas hacia mi pero la mayoría de España se ha volcado", añadió.

Morata dedicó a su mujer y sus hijos su gol, con el que iguala a Fernando Torres como máximo goleador español en la historia de las Eurocopas, tras los malos momentos sufridos por ser insultados en Sevilla por aficionados de la selección española.

"El gol es para mi mujer, mis hijos, mi familia y toda la gente que me apoya. Muchas veces hay que pasar momentos difíciles para saborear los buenos", sentenció.