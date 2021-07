La siguiente cita ya será fuego más que real para Carlos Mayo. El atleta zaragozano del Adidas, tal y como aseguró antes de la prueba, cerró este jueves su preparación en cuanto a competiciones antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 participando en el Mitin de Barcelona en la prueba de 1.500, una distancia que no corría desde hacía más de cinco años y que hizo a modo de diversión, ya que en la cita olímpica participará en los 10.000 y, en caso de que no le quite la plaza a otro compañero, lo hará también en la distancia intermedia, los 5.000 metros.

El zaragozano, que viene de ganar el Campeonato de España absoluto ante Mohamed Katir en 5.000, se impuso en la final A de 1.500 con un gran registro de 3.36.44. Es decir, a poco menos de segundo y medio de la mínima olímpica de la distancia y a solo tres centésimas del récord de Aragón de Carlos García (3.36.41). En plena forma para Tokio. Segundo quedó Ashana Kasaye (3.36.91) y tercero Youssef Taoussi (3.37.83).

Por su parte, en la misma distancia que corrió ayer Carlos Mayo, el 1.500, Pol Oriach estuvo a punto de conseguir la mínima para los Juegos Olímpicos en Castellón. El atleta del Hinaco Monzón terminó séptimo en la final (era el más joven de los 15 participantes) y paró el crono en 3.37.67, por lo que se quedó a poco más de dos segundos de poder acudir a Tokio (3.35.00).

Además, Oriach, que ya había batido el récord de España sub-20 de los 3.000, consiguió la segunda mejor marca de la misma categoría de la historia del país y batió en cinco segundos su mejor tiempo personal. En el ranking europeo sub-20 va primero y en el mundial ocupa el sexto puesto.