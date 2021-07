El Ebro vuelve a los orígenes, una especie de regreso al futuro. Después de dos temporadas en el Pedro Sancho, con Pepe Cuevas y Manolo Sanlúcar, el club retorna a su esencia, al barrio, a El Carmen y a apostar por el carácter aragonés. La primera decisión fue confiar en Alberto Monsalvo como director deportivo, que llevaba cuatro años en el cuerpo técnico y que conoce al dedillo el fútbol aragonés y la categoría y, acto seguido, el exportero le dio las llaves del equipo de Segunda RFEF a Raúl Jardiel, un entrenador al alza.

Enseguida se nota la sintonía entre ambos y que hablan el mismo idioma futbolístico, por eso tienen muy claro que el proyecto se sustenta en tres pilares: «Ilusión, honradez y humildad. Esas son las tres banderas del club y lo que nos une para estar aquí», explica Monsalvo antes de que Jardiel apostille que «formar un proyecto con esos cimientos hace que no se necesite una motivación más grande que esa». Además, apunta el técnico aragonés, «es uno de esos proyectos que estás fuera y lo admiras porque te llama la atención la profesionalidad. El Ebro siempre ha dado pasos firmes con rigor, es un proyecto aragonés y un referente».

Una de las grandes decisiones ha sido el regreso a El Carmen: «El Ebro es Almozara y La Almozara es Ebro. Hemos estado dos años en el Pedro Sancho disfrutando de otras condiciones, pero volver aquí es hacerlo a nuestro barrio, nuestra casa y nuestra identidad. Aquí logramos más aficionados, que gente de nuestro barrio viva el fútbol», comenta Monsalvo, que también recuerda que «en este campo hemos conseguido los mayores éxitos del club, por lo que tenemos una ilusión tremenda».

En cuanto a la plantilla, también en los primeros fichajes se ha visto con claridad la apuesta «por el talento aragonés o de la casa, algo que llevábamos un tiempo que quizá se había perdido». «Jugadores aragoneses nos gustan, nos encajan y los queremos, pero también digo que vendrán tantos como quieran y podamos traer. Hemos incorporado ya muchos y otros que no sean de aquí (mismamente este sábado se confirmó la firma del punta Álex Altube, del Arenas) vendrán a ayudarnos y a ser igual de importantes, pero nos apetecía sentirnos más cerca de la tierra», destaca el director deportivo.

Luego, hacerles jugar será tarea de un Raúl Jardiel que no para de dar pasos de gigante en su carrera como técnico. «El ideal se puede resumir en que el equipo sea competitivo y eso depende de varios aspectos. Uno muy claro que tenemos muy claro Alberto y yo es que para serlo, en escenarios muy variados como El Carmen o Los Pajaritos, es que hay que tener capacidad de adaptarse. Competitividad y adaptación, pero requiere de muchas cosas», resalta.

En cuanto a los objetivos, si en valores coinciden, en esto no es menos. «Con los medios económicos y humanos, sacar nuestra mejor versión y ser lo mejores que podamos. Disfrutar, poner pasión y ser mejores con exigencia», destaca Jardiel. «Que disfrutemos, que aprovechemos esta oportunidad de volver a nuestra casa. No nos vamos a marcar ningún objetivo deportivo, vamos a ir a por todo, a competir todos los días y no renunciar a nada», apuntala Monsalvo. Nuevo proyecto, pero en casa.