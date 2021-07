Pogacar ha sido una bendición para el Tour y para el ciclismo en general (junto a Evenepoel). En el Tour ha destapado el baúl de la épica y del dominio de la juventud, incluso por debajo de la bisoñez de aquel Eddy Merckx antológico que lo ganó con 24 años. Es valiente pero no suicida. Es fuerte pero no desequilibra sus posibilidades. Es intrépido, pero no loco. Es inteligente, pero no desprecia a sus rivales… Es una orgía ciclista que abre paso a una generación capaz de hacer felices a los aficionados que perdieron su fe con hazañas trucadas y gestas abominables. Este sábado, camino del Gran Bornand, en el primer desafío alpino de este Tour, hizo lo pocas veces visto. Gestó una proeza dejando clavados a sus rivales para seguir su camino sin apoyos a un ritmo supremo.

Le veíamos alcanzar sin mácula en La Colombiere a los desintegrados elementos de una escapada de gran calidad con un pedaleo alegre. Temimos que fuese traicionado en sus fuerzas por su egoísta juventud, pero nada de eso ocurrió. Subiendo y bajando los tres puertos finales con plato grande bien pudo hacer la etapa sin plato pequeño. Van Aerts, Carapaz y compañía quedaron arrasados, y no ganó la etapa porque fue sensato y maduro, pese a sus 22 años en el descenso de La Colombière. Tampoco lo necesitaba pues su objetivo de alcanzar el liderato se cumplió sobradamente. Nunca se puede decir que ha sentenciado la carrera pues la capacidad de sorpresa del ciclismo es infinita, pero está dispuesto para ello.