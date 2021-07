Una piedra en el camino es una oportunidad. Una pasión, el faro que alumbra ese tránsito. A Andrea Esteban se le terminó el sueño del fútbol profesional demasiado pronto por las recurrentes lesiones graves de rodilla, pero entre pasos por el quirófano tenía entre ceja y ceja que quería ser entrenadora. Es algo que lleva dentro, porque ama y vive tanto el fútbol que, si no lo puede disfrutar como jugadora, lo hace desde el banquillo.

Con solo 25 años, un caso único por su juventud, la turolense ha roto una barrera al convertirse en la primera entrenadora del Valencia Femenino de la Primera Iberdrola después de tan solo un año como segunda de José Bargues, pero también es la primera entrenadora aragonesa en la élite del fútbol femenino español y la primera turolense, hombre o mujer, en dirigir en Primera masculina o femenina. Todo un hito.

Ahora bien, la edad es algo solo del DNI porque, aunque sea joven y tener un cargo de esta responsabilidad no sea lo habitual, está más que preparada: «Tengo 25 años, pero la edad es un número. La experiencia la da cómo absorbes el día a día. Soy una persona muy inquieta y activa en todo lo que hago y más en el fútbol, que es mi pasión, así que estoy muy tranquila», explica.

«Cuando empiezas como segunda entrenadora en un club profesional no sabes cuándo te van a llegar los retos o los premios. Siempre he sido una persona precoz profesionalmente, porque como jugadora debuté con 15 años en Primera y ahora como entrenadora», recalca. Ahora bien, que la oportunidad le llegue ya, tan pronto, no quita para que esté «con muchísima ilusión porque el club haya confiado en mí para un rol de tal calibre». «Estoy con muchísimas ganas y confianza de seguir con el proyecto que tenemos. El año pasado era nuevo y joven y logramos competir y terminar novenas en Primera Iberdrola, queremos seguir esa línea continuista», destaca Andrea.

Cinco en la élite

El gusanillo de ser entrenadora le viene desde muy lejos. De hecho, se consideraba una jugadora «que siempre he tenido mucha inquietud por el proceso de entrenamiento» y, con 19 años, ya compaginaba los estudios de Fisioterapia con el curso de técnica. «Me gustaba saber por qué jugábamos de una determinada manera, por qué entrenábamos de una manera o saber los puntos fuertes de los rivales, lo que te hace pensar que la carrera en el mundo del fútbol no va a ser solo como futbolista», apunta. Y por si fuera poco, «cuando tuve que parar un año estuve de entrenadora en el Levante y las lesiones me han hecho ser a veces ser más entrenadora que jugadora».

Ahora quiere transformar toda su inquietud como entrenadora, todas sus ganas y ambición y la confianza que le ha mostrado el Valencia en seguir cimentando el proyecto: «Me gusta mucho que el equipo sea vivo y que sea capaz de competir ante cualquier rival. Esta temporada hemos logrado ir a casa de cualquier equipo o que viniera un rival y ser nosotras mismas, intentando proponer. Me gustaría un equipo que sea difícil de superar y que no tenga miedo de proponer independientemente del adversario, que quiera tener ritmo de juego con y sin balón y competir», subraya Andrea.

Por último, la turolense va a ser una de las cinco entrenadoras que este año dirigirán conjuntos de la Primera Iberdrola, un récord y una noticia «muy positiva». «Hay que defender la igualdad de oportunidades, que no por ser mujeres tengamos más oportunidades que los hombres, ni más rol ni menos, la misma opción que cualquier persona que se presenta a mi puesto. Estamos intentando igualar ese número, que hace unos años era una utopía y que se está consiguiendo. Que haya más mujeres en puestos de liderazgo nos llena a todas porque representas a un grupo de mujeres que esperan esa oportunidad», recalca.