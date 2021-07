La Asociación de Futbolistas Españoles informó sobre los clubs de Segunda B y Tercera que no están al corriente de los pagos a los jugadores y en la lista están incluidos el San Juan (que no llegó ni a iniciar la competición) y el Sariñena, que acabó bajando deportivamente a Regional Preferente. En caso de no pagar en el plazo establecido bajarán una categoría más.

Además, el Extremadura UD es el único equipo de la categoría de bronce del fútbol español que no se encuentra al corriente de pago con todos sus futbolistas. El sindicato precisa que, una vez concluido el plazo para que los clubs de Segunda División B abonaran las cantidades denunciadas por los futbolistas y aprobadas por la Comisión Mixta AFE-2ª División B, se ha verificado que el club extremeño mantiene deudas con jugadores.

El resto de clubs son Atlético Saguntino, Arcos, Atlético de Pinto, Benicarló, Bullense, Manchego Ciudad Real, Extremadura UD B, Ibarra, Mazarrón, Novelda, Real Jaén, La Roda, Somorrostro, Xerez CD, Racing Murcia, Almagro y Olímpic de Xátiva.