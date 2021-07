David Cartiel ha batido el récord que ya pulverizó el pasado mes de marzo. El joven atleta del Zaragoza Atletismo consiguió en Torrevieja un magnífico crono de 2.23.10 en la prueba de 1.000 metros, lo que supone un nuevo récord de España sub-18. Él mismo había conseguido en marzo (2.25.74), precisamente en Zaragoza, en el Palacio de los Deportes, la mejor marca en pista cubierta.

Entonces había logrado batir una plusmarca de la categoría que estaba vigente desde el año 1983, de Teófilo Benito, y ahora ha vuelto a conseguirlo tan solo cuatro meses después. Además, por si fuera poco, el tiempo registrado en Torrevieja es la mejor marca mundial de la categoría en los 1.000 metros en el 2021. Aparte, también posee el récord nacional sub-18 de 1.500 (3.51.24).

Además, la competición fue muy positiva para el Zaragoza Atletismo, ya que el aragonés Juan Trasobares terminó segundo en la prueba, justo por detrás de Cartiel, firmando un 2.28.00.

Cartiel, tras obtener la victoria y batir el récord de nuevo, aseguró estar «muy contento» con el resultado. «Me he notado muy bien durante la carrera y al final he podido apretar», manifestó. Además, sobre si se esperaba volver a bajar su tiempo, aseguró que sí, «pero quizá no tanto», valoró.

Pese a que David Cartiel quizá le haya cogido más por sorpresa la marca, a Felipe Castañer, su entrenador, no tanto. «Teníamos un pique personal, porque si no hacía mejor marca que yo seguía siendo el jefe. En realidad esperaba que pudiera rondar el 2.22 o algo menos», reconoció su técnico. En cuanto a la carrera, comentó, «su compañero Juan es el que ha tenido que lanzar la carrera, se la han guisado entre los dos». Al final, primero y segundo, lo cual «está requetebien», resalta.

Además, este resultado, aparte de por la gran marca, también es muy importante por cómo ha llegado: «David siempre prensaba que había que ganar marcando un ritmo fuerte desde el principio y se está dando cuenta de que puede tener otras herramientas para el futuro», afirmó. Es decir, que puede vencer también apretando en los metros finales, tal y como está aprendiendo en las competiciones de 800 con atletas séniors, en las que está «cogiendo confianza en el tramo final», finalizó.