Eduardo Menacho ya está en casa. El flamante ganador de la medalla de oro en el Europeo sub-23 en la distancia de 10.000 metros llegó ayer a Zaragoza directo desde Tallin, ciudad estonia donde se proclamó campeón de Europa el pasado jueves, y fue recibido en la estación de Delicias, donde se reencontró con sus familiares, compañeros y amigos.

Menacho reconoció estar todavía digiriendo la victoria y se mostró «tremendamente agradecido» por todas las muestras de cariño recibidas. Aunque reconoció sentirse algo más relajado, confesó que todavía se le hace difícil pensar que «es la persona de su edad que más rápido corre un 10.000 de Europa».

El atleta aragonés, que además logró su mejor marca personal en la prueba, cree que todavía tiene un gran margen de mejora. «En la carrera me daba igual la marca, ni miraba los tiempos de paso en cada vuelta, yo quería correr lo mejor posible tácticamente. No buscaba tiempos, buscaba sensaciones. Solo quería ganar», afirmó exultante el corredor nacido en 1999.

Menacho, casi sin voz tras animar al resto de sus compañeros de la delegación española durante todo el campeonato, reconoció sentirse muy cansado tanto a nivel físico como mental después de todas las emociones vividas estos días tan intensos.

El último español que había logrado triunfar en esta prueba sub-23 fue el también aragonés Carlos Mayo, que precisamente va a disputar el 10.000 en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio de este verano. Menacho, aun no considerándose un atleta de referentes, sí que reveló que Mayo para él es una «fuente de inspiración por su forma de competir» y sueña con poder acompañarle alguna vez en unos Juegos, competición que califica como «lo máximo a lo que un atleta puede aspirar».

Con este triunfo, el atleta del club Alcampo Scorpio-71 ha puesto punto y final a una temporada de ensueño para él, ya que al reciente título europeo se suman los triunfos en los Campeonatos de España sub-23 en cross y en las distancias de 3.000 y 10.000.

No obstante, el zaragozano es consciente de «lo difícil que es vivir de este deporte». Aunque recibe ayudas del Gobierno de Aragón y de patrocinadores privados, ni siquiera ser campeón de Europa le garantiza una beca de la Federación Española de Atletismo. «Ya no ganar, llegar a una final de un campeonato internacional supone una inversión de muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero y es triste que no nos puedan ayudar más», manifestó resignado el nuevo campeón europeo sub-23.

Menacho estudia Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto, grado del que en septiembre empezará su quinto curso. «Este pasado curso he tenido que ir con más calma en los estudios para preparar este campeonato, pero creo que ha merecido la pena», explicó el corredor.

Ahora el joven atleta aragonés va a poder disfrutar de dos merecidas semanas libres. Después volverá a los entrenamientos pensando ya en la pretemporada y con la mirada fijada en la próxima temporada de invierno, donde si nada se tuerce disputará la media maratón de Valencia y el Campeonato de Europa de cross.