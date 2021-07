Las 23.59 de esta noche. Ese es el límite para que el Casademont Zaragoza iguale la oferta presentada por el Gran Canaria en la ACB por Dylan Ennis, sujeto al derecho de tanteo por el club aragonés. El equipo claretiano realizó esa oferta casi al límite, el último día del plazo, y, según el convenio colectivo, el aragonés disponía de cinco días hábiles para igualarla. Cinco días que terminan esta medianoche. El club aragonés debe decidir si iguala el contrato presentado por el Gran Canaria, con un salario más alto que el que depositó el propio Casademont, o no.

En caso de que no lo haga, Dylan Ennis se convertirá en jugador del Gran Canaria, regresando así con Porfirio Fisac, y el Casademont no recibirá ninguna compensación económica. En caso de igualarla la entidad aragonesa retendría los derechos del jugador en la Liga ACB, pero eso no garantizaría la presencia del canadiense en el equipo de Jaume Ponsarnau la próxima temporada. Ennis debería decidir si quiere quedarse en el equipo aragonés o no. Hasta el momento no ha aceptado ninguna de las ofertas de renovación presentadas por el club y cuenta también con una buena propuesta de Turquía para la próxima temporada.

En caso de no igualarla, la de Ennis sería la tercera salida de un jugador contra la voluntad del club aragonés. Jonathan Barreiro depositó su cláusula de rescisión, 150.000 euros, para comprometerse con el Unicaja y Nico Brussino hizo efectiva una cláusula de desvinculación de su contrato para marcharse, precisamente, al Gran Canaria. Ennis y el club insular llevan semanas, meses, fraguando el acuerdo para que el canadiense vuelva con Fisac lo que, entre otras cosas, hizo que el jugador rechazara la propuesta de renovación del Casademont Zaragoza. Dispuesto a pelear hasta el final por el escolta, uno de sus mejores jugadores el pasado curso, el club aragonés acabó inscribiéndolo en el derecho de tanteo para reservarse la opción que ahora tiene, poder igualar la oferta que le presentara otro club.

Un precedente

Ambos clubs, Casademont y Gran Canaria, ya fueron protagonistas de una situación similar hace dos veranos. En el 2019 el club aragonés inscribió en el tanteo a su jugador más espectacular de esa temporada, Stan Okoye, que acabó presentando sobre la bocina una oferta del Gran Canaria. La propuesta era tan superior a la aragonesa que el Casademont no pudo igualarla y se quedó sin el jugador. Dos años después, y con un rendimiento lejano al que ofreció en el Príncipe Felipe, el club aragonés ha cerrado ya su regreso para las dos próximas temporadas.

El club aragonés valora sus opciones con Dylan Ennis para una posición en la que ya tiene cerrado al estadounidense Matt Mobley pero en la que aún le faltan piezas. La plantilla de la nueva temporada va tomando forma tras las llegadas ya anunciadas de Santi Yusta, Jamel McLean y Hans Vanwjin, que se suman a Rodrigo San Miguel, Javi García y Triggvy Hlinason más el regreso de Radoncic y a los que faltan por añadirse de manera oficial Mobley y Okoye. Además, falta por resolver la situación de Justiz.

De esta forma, al equipo de Jaume Ponsarnau le faltará un base titular y completar el perímetro y el juego interior. La renovación en el Casademont Zaragoza va a ser completa y el club comenzará así un nuevo proyecto con nuevo cuerpo técnico y una plantilla en la que habrá numerosas caras nuevas.