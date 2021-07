La nadadora aragonesa Teresa Perales, que se recupera de una lesión en el brazo izquierdo que se produjo en el último Europeo de Madeira, desveló este miércoles que acudirá a los Juegos Paralímpicos de Tokio (Japón) sin poder pelear por las medallas aunque con el objetivo de entrar en alguna final. Teresa Perales está trabajando a contrarreloj para llegar en las mejores condiciones posibles a Tokio aunque consciente de que la lesión que sufrió el pasado 17 de mayo es un obstáculo que le impedirá rendir a su mejor nivel en la cita nipona.

"El 17 de mayo es una fecha que tristemente no voy a olvidar. Sufrí una luxación aguda en el brazo izquierdo y me ha venido muy mal", dijo Perales, durante la presentación del equipo paralímpico que acudirá a Tokio. "Esta lesión no me da lugar a tener una recuperación completa para poder pelear por las medallas en Tokio. Aún así somos deportistas paralímpicos, muchos de nosotros tenemos discapacidades sobrevenidas, otros tienen otras enfermedades, y todos afrontamos como podemos las adversidades", señaló.

"Estoy peleando esta lesión y estoy compaginando la rehabilitación con entrenamientos. Hago doble sesión con un único brazo para evitar que el izquierdo se salga y de esta forma no podré pelear por medallas en Tokio aunque sigo teniendo firme el espíritu paralímpico", confesó. "Es un espíritu en movimiento, que consiste en seguir peleando y dando todo. Voy a luchar con todo. No sé si llegaré a entrar en una final, pero estoy intentándolo en el camino. Los paralímpicos somos resilientes y ante la adversidad sabemos plantar cara", comentó.

Teresa Perales, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias, quiso dejar claro que aunque acuda a Tokio sin posibilidad de ganar medallas, su plaza, en caso de no ir, no la ocuparía nadie. "España tiene un numero determinado de plazas por deportes. Primero por clasificación de tu país y este año conseguí la mínima A, que es el mejor tiempo de los tres primeros del ránking. Quiero decir que no le quito la plaza a nadie porque si no fuera yo la plaza quedaría sin ocupar", concluyó.