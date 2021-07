El zaragozano Carlos Alocén no completará la gira de preparación con la selección española antes de los Juegos Olímpicos. Sergio Scariolo no podrá contar con el base aragonés en el Estados Unidos-España de este próximo lunes (madrugada, hora española) en Las Vegas. Alocén ha sabido antes de que partiera la expedición española que en las horas previas había estado en contacto estrecho con un positivo por covid. Por ello, el cuerpo médico de la Selección ha decidido que Alocén no se reincorporara al grupo, como medida de precaución sanitaria.

De este modo, la expedición española a Las Vegas la formarán los restantes 14 jugadores convocados, a los que se ha sumado Juancho Hernangómez, quien en los próximos días se someterá a diversas pruebas y evaluaciones por parte del cuerpo médico de los Minnesota Timberwolves. Hernangómez está lesionado pero todavía no descartado para la cita olímpica.

Para Sergio Scariolo "Carlos ha dado un paso adelante en su crecimiento durante este mes. Reforzamos la convicción de que será un jugador muy importante para el futuro de la Selección." También añadió que "estamos contentos con este periodo de entrenamiento y estamos seguro que, tras un año más de experiencia con su club, podrá volver más fuerza y posibilidades el verano que viene".

El jugador también se ha expresado en sus redes sociales. "Esto no acaba de la mejor manera pero puedo decir que estoy muy contento de haber vivido esta experiencia con este grupo. Muchísima suerte en Tokyo, estaremos detrás vuestro apoyando hasta el final! #LaFamilia", ha escrito el zaragozano en su Twitter.