La Sociedad Deportiva Huesca inicia mañana ante la SD Eibar (20.00) una de las temporadas más inciertas en la historia reciente del club altoaragonés. Con la lógica pérdida de alguno de sus futbolistas más importantes tras el descenso de la pasada campaña, casos como los de Rafa Mir, Javi Galán o Sandro, la novedad más importante ha llegado al banquillo. Tras la no continuidad de Pacheta, el Huesca ha puesto el equipo en manos de Nacho Ambriz. El mexicano, con pasado en la Liga Española como segundo de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid y Osasuna, afronta su primera aventura como entrenador principal en Europa. Ambriz ha prometido un equipo intenso, con sello propio, presión arriba y un gran protagonismo de la posesión.

El nuevo entrenador compareció ante los medios en la previa del que va a ser su debut como técnico en partido oficial con el conjunto azulgrana. «Estoy feliz, me siento muy bien, muy cómodo. La gente me transmite confianza y eso me da ganas de hacer las cosas mejor», aseguró el mexicano. «Hay circunstancias que se escapan de las manos. La plantilla no está completa, pero sí que creo que ya se ha podido ver en los partidos de pretemporada que hemos ido de menos a más», señalo. Aunque Ambriz no quiso ser derrotista y valoró la importancia de empezar con buen pie. «El equipo va a luchar los 90 minutos para ser superior al adversario. La afición es el jugador número 12. Si tu quieres que la gente te siga, el vínculo se tiene que crear de dentro hacia afuera», concluyó el nuevo técnico

Y es que el mercado de fichajes está siendo complicado y lento para los intereses del cuadro azulgrana. Aun a la tensa espera de que se sumen varios fichajes más a la plantilla, hasta la fecha han llegado seis refuerzos: Cristian Salvador, Marc Mateu, Enzo Lombaro, Andrei Ratiu, Julio Buffarini y Miguel San Román. Quizá es la delantera la demarcación que más necesita reforzar la SD Huesca ya que el nombre de Dani Escriche aparece como la única referencia ofensiva clara.

La alineación que pondrá mañana en liza Nacho Ambriz se parecerá mucho a la que ha estado utilizando el mexicano en los encuentros de pretemporada, ya que a falta de los refuerzos prometidos, el técnico parece haber dado con un once tipo que tendrá que retocar por las bajas confirmadas de Insua, Siovas y Borja García. La portería la defenderá Andrés Fernández, en el centro de la defensa formarán Pulido y Cristian Salvador, el carril izquierdo estará ocupado por Marc Mateu y en el derecho existe la duda de por cuál de los dos laterales recién llegados optará el técnico: Ratiu o Buffarini. El doble pivote lo integrarán Seoane y Rico y la línea de tres por detrás de Escriche la podrían formar Lombardo, Joaquín y Ferreiro. No se descarta que los canteranos que tanto protagonismo han tenido en la pretemporada puedan disfrutar de algunos minutos.

EL RIVAL

Enfrente estará una renovadísima SD Eibar. Tan solo ocho jugadores siguen en el conjunto armero con respecto a la temporada pasada. Nombres tan reconocibles de la categoría de plata como Franchu, Yanis, Corpas, Stoichkov o Fran Sol son los fichajes más destacados en un equipo que no piensa en otro objetivo que no sea el ascenso. Aunque el equipo es prácticamente nuevo, en el banquillo estará un viejo conocido del club como Asier Garitano, que en su anterior etapa consiguió el impresionante hito de ascender de 2ºB a Primera División en tan solo dos años. Si el técnico vasco logra encajar todas las piezas y hacer el equipo funcionar, la SD Eibar parece el máximo favorito y el rival a batir por el resto de equipos de la competición.

Aun con varias bajas confirmadas, como las de Rahmani, Aketxe y Sielva, por un brote de covid en la plantilla armera, la SD Eibar se presenta como una prueba muy exigente para el conjunto oscense en el partido inaugural de la competición. Pese a no tener la plantilla cerrada y la magnitud del rival, la SD Huesca querrá brindar una alegría a sus fieles en lo que será la vuelta de los aficionados al estadio de El Alcoraz en el primer partido con público tras muchos meses de gradas vacías.

A pesar de la incertidumbre alrededor del equipo, el Huesca intentará convertir en efímero su paso por la categoría de plata y sueña con repetir el éxito de la temporada 19-20, en la que volvió a Primera por la vía rápida.

