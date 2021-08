Se acostumbró durante un tiempo el Real Zaragoza a tener que esperar hasta ultimísima hora del mercado veraniego para terminar de dar bajas. Lo normal en cada casa del fútbol español, por otra parte. Este año está siendo muy diferente en ese aspecto porque, aunque todavía está Javi Ros en la rampa de salida o puede llegar una oferta jugosa y suculenta por algún futbolista con cierto cartel, lo más normal es que la operación salida del equipo aragonés esté liquidada.

El camino largo y tedioso, a una semana del cierre del mercado, está recorrido y los deberes que quedan son ejercicios opcionales. Mejor hacerlos, pero tampoco será un drama en caso de que no. El Real Zaragoza, en verdad, ha tenido poca dificultad en sacar a muchos de los jugadores con los que no contaba por sus condicionantes.

Antes del inicio de la pretemporada, el club aragonés dio salida a jóvenes canteranos que no iban a tener hueco en el primer equipo, pero sí en Primera RFEF, una categoría nueva pero de exigencia máxima. Marc Aguado, tras su fructífera cesión al FC Andorra, repitió préstamo. Tampoco se alargó la de Carlos Azón al Tarazona, aunque en su caso fue a un club de Segunda RFEF.

El mismo caso es el de Jannick Buyla, que a comienzos de julio, a pocos días de las pruebas médicas, se fue al Nástic de Tarragona. Algo más se alargaron en el tiempo las de Bikoro, que firmó con el Hércules (Segunda RFEF) tras haber comenzado la pretemporada con el primer equipo e, incluso, haber disputado los primeros dos amistosos; y Marcos Baselga, cuyo préstamo al Zamora se cerró el pasado 29 de julio.

Estas cesiones, dentro de lo que cabe, eran sencillas ya que los jugadores tenían alternativas y son salarios relativamente bajos. En un punto intermedio se encuentra el adiós de Atienza, el único de los futbolistas de la primera plantilla con contrato en vigor que no contaba y se fue desvinculado y antes del inicio de la pretemporada. La marcha prácticamente ideal. El cordobés se desvinculó tras llegar a un acuerdo por dos temporadas con el Asteras Trípolis griego y puso fin a dos años como zaragocista. Fue la operación más rápida y que menos quebraderos de cabeza le ha dado al club blanquillo del primer equipo.

Las que sí que se han enquistado han sido las de Vuckic y Larra, que se han alargado demasiado. Se les dejó claro desde el final de la pasada temporada que no contaban, pero en ambos casos hay denominadores comunes que han impedido sus marchas antes de lo deseado. Fueron dos apuestas muy importantes de Lalo Arantegui, con altos salarios, varios años de contrato y, sobre todo, han tenido un rendimiento deportivo muy deficiente.

Ambos firmaron tres años y, ante la imposibilidad de poder desvincularles, se ha optado por cesiones. El Rijeka croata se llevó al esloveno mediado el presente mes de agosto y Larra se despidió este martes de sus compañeros en la Ciudad Deportiva ya vestido de calle y ya es oficialmente jugador del Amorebieta. En ambos casos ninguno de sus equipos de destino asumen la totalidad de la ficha, pero al menos liberan una parte.

Ros, Narváez y Chavarría

Queda Javi Ros, al que JIM le ha dejado sin convocar o sin minutos en caso de estar en el banquillo en todos los partidos desde el Trofeo Lapetra. No cuenta con el tudelano y va a tener complicado disponer de opciones, pero en el Zaragoza se valoran sus cuatro años y medio en La Romareda, su condición de capitán, su capacidad de liderazgo y su carácter, lo que propicia que no se quiera entrar en conflicto con él.

El tudelano, pese a todo, está convencido de que puede revertir la situación, que dispondrá de oportunidades ya que la temporada es muy larga y, por tanto, no desea marcharse. No al menos por el momento, por lo que está más cerca de quedarse y dar por cerrada la operación salida.

Otra opción, que ahora mismo no parece factible, es que algún club decida pagar un traspaso importante o directamente la cláusula de algún jugador. Por Chavarría no han llegado ofertas y a Juanjo Narváez se le ha cerrado la puerta del Elche ya que el club franjiverde se decidió por Darío Benedetto y no por el colombiano. Es decir, vendrán jugadores, pero será difícil que se marchen más.