Salma Paralluelo avanza en su recuperación. La joven futbolista y atleta vuelve a trotar cuatro meses después de la operación de ligamento cruzado a la que tuvo que someterse en abril. El Villarreal, su club, ha colgado un vídeo en su cuenta de Twitter en el que se ve a Paralluelo corriendo y con un mensaje optimista: "¡Qué gran día! Salma Paralluelo avanza pasito a pasito en su recuperación"

Salma Paralluelo fue intervenida el 28 de abril por el doctor Pedro Luis Ripoll de una rotura en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en el Centro de Excelencia FIFA Ripoll y de Prado Quirón de Murcia. La futbolista se lesionó el sábado 17 de abril durante el encuentro frente al Granada en la Ciudad Deportiva. El fin de semana siguiente estuvo con sus compañeras celebrando el ascenso del equipo a la máxima categoría pero después se ha perdido el Europeo de la categoría y la posibilidad de optar a los Juegos Olímpicos. La zaragozana, campeona de España de 400 metros, se ha perdido también todas las citas atléticas disputadas desde entonces, como la Eurocopa o el reciente Mundial sub-20 que se ha celebrado este fin de semana en Nairobi.

"Es parte de mi destino, parte de mi evolución, y también formará parte de mi proceso de madurez, el deporte ahora me quita, pero sobre todo me regala y me ha regalado tantos momentos únicos y bonitos, que por ellos, por volver a disfrutarlos, intentaré que pasar por esto no sea tanto. Esto me hará más fuerte, me hará crecer y me dará aún más fuerza y motivación para seguir trabajando por mis sueños", aseguraba la zaragozana entonces. Ahora está mucho más cerca de volver, su recuperación avanza a buen paso