El Zaragoza CFF levantará el telón a su temporada en la Liga Reto Iberdrola, segunda máxima categoría del fútbol nacional femenino. Las futbolistas del conjunto aragonés viajarán a Asturias para enfrentarse este domingo (12.00 horas) al Real Oviedo en el que será el primer partido oficial. Tras jugar la fase de descenso el año pasado y conseguir la salvación, el cuadro aragonés espera vivir un curso más tranquilo y escalar puestos en la tabla.

El equipo zaragozano afronta esta temporada con varias novedades. La primera es la de Víctor Búrdalo, que será el nuevo entrenador del Zaragoza CFF. El técnico aragonés afronta su primera experiencia fuera del fútbol masculino, así que lo primero que ha tenido que hacer Búrdalo ha sido empaparse de todo lo que rodea al club y al fútbol femenino. «Estoy muy contento y agradecido porque me permitan vivir esta nueva experiencia. No distingo entre hombres y mujeres. Al final el deporte es el mismo. Me he encontrado un gran grupo con muchas ganas de trabajar y de mejorar», explica el técnico aragonés.

El Zaragoza CFF ha tenido una pretemporada complicada porque muchas jugadoras no se han podido incorporar a la vez que el resto de la plantilla, incluso hay alguna que todavía no ha podido unirse al grupo, por lo que Búrdalo ha tenido que echar mano muchas veces del filial, al que agradece su total colaboración. «La confección del equipo está siendo difícil, pero la predisposición de las chicas es espectacular», indica. Los resultados de la pretemporada no han sido buenos pero eso no preocupa de momento al entrenador. «Los rivales que hemos tenido han sido de un gran nivel como el Osasuna, el Espanyol o el Valencia y los resultados son lo de menos. Me quedo con los avances», asegura Búrdalo. No obstante, el técnico es cauto y apunta a la salvación como «el objetivo real» para el club.

Un equipo renovado

La plantilla del Zaragoza CFF también experimenta cambios para afrontar el nuevo año. Judith Verdaguer, Irene Rodríguez, Sara Ketis, Francesca Soro, Haley Berg y Andrea Álvarez son los seis fichajes que han llegado para reforzar a un grupo en el que se ha renovado la base del bloque del año pasado, en la que se encuentra Teresa Rey, capitana del equipo.

«Tenemos todas muchas ganas de empezar. Va a ser un año complicado porque cada vez el nivel es más alto y los rivales más difíciles», afirma la capitana. Rey cree que está habiendo un gran entendimiento entre el nuevo cuerpo técnico y la plantilla. «Estamos muy contentas, tenemos una gran confianza en ellos y en cada entrenamiento aprendemos cosas nuevas», asegura. Teresa, que poco a poco está recuperando su mejor versión tras una grave lesión de rodilla, cree que están preparadas para el primer partido. «Somos un equipo mucho mejor que el que éramos hace un mes. Hemos ganado confianza y adquirido los conceptos que nos pide el entrenador», explica la futbolista.

Sobre el objetivo de la temporada, la ejeana también apunta a la salvación, aunque se permite el derecho a soñar. «Lo primero es asegurarnos la permanencia en la categoría y luego, por qué no, si van las cosas bien, siempre existe la posibilidad del ascenso a Primera. Pero nuestras opciones las veremos a lo largo de la competición», puntualiza Rey.

Siendo precavidas pero con renovadas ilusiones, mañana empieza un recorrido de 30 jornadas para el Zaragoza CFF en el que las chicas de Búrdalo quieren hacer disfrutar de nuevo a su afición realizando una gran año.