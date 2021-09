Cada vez que el Zaragoza CFF publica una noticia acerca de Andrea Álvarez, las redes sociales del club echan humo. Y cuando el pasado domingo la guatemalteca se estrenó como goleadora se desató un aluvión de interacciones. Es lo que ha provocado la llegada al equipo de la joya, como la apodan en su país.

Andrea Álvarez es la jugadora con más futuro del país centroamericano y, a sus 18 años, ha batido todos récords de precocidad del fútbol de Guatemala, lleva más de 200 goles oficiales pese a su corta edad y ya es una habitual de las convocatorias de la selección de su país.

Su historia con el fútbol comenzó a los 5 años. Andrea disfrutaba viendo jugar a su hermano, que es el que le animó a comenzar a practicarlo. «Nos llevábamos muchas broncas de mis padres por jugar con la pelota dentro de casa», recuerda risueña la futbolista. Esas trastadas en casa dieron paso al comienzo de algo más serio y con 12 años se unió al equipo Comunicaciones Femenino de su país natal, club que no abandonó hasta su llegada a la capital aragonesa. Álvarez se muestra «contenta y agradecida» al Zaragoza CFF por haberle abierto las puertas y darle esta oportunidad. «Las compañeras, el cuerpo técnico y todos que forman parte del club me han acogido muy bien. La ciudad, aunque es muy diferente a mi país, me gusta», explica.

Con respecto al espectacular seguimiento que tiene en esta nueva aventura desde su país, la guatemalteca solo tiene palabras de cariño hacia sus compatriotas. «Me hacen sentir que no estoy sola, que hay mucha gente detrás apoyándome. Trato de contestar a todos para que ellos también me sientan cerca», confiesa emocionada la joven futbolista.

Las reproducciones del primer gol de Álvarez con el Zaragoza CFF del pasado domingo en el empate ante Osasuna se cuentan por miles, confirman desde fuentes del club, que se muestran enormemente sorprendidos por todo lo que mueve y genera la deportista con tan solo 18 años. Tal es el impacto de Andrea en Guatemala, que se está estudiando la posibilidad de que los partidos de esta temporada del Zaragoza CFF puedan ser retransmitidos y televisados en el país centroamericano.

«Andrea es una referente para los jóvenes de Guatemala. Su ejemplo demuestra a los jóvenes de nuestro país que el mundo está lleno de posibilidades para la gente talentosa y que se esfuerza», explica Ileana López, periodista guatemalteca.

A pesar de tal expectación y de sentirse enormemente agradecida por el enorme seguimiento desde su país, la futbolista no quiere despistarse y asegura estar «concentrada» en lo realmente importante para ella, el fútbol. «Espero aportar mucho al equipo. Prometo dar lo mejor de mí en cada entreno y cada partido y ojalá cumplamos el sueño de subir a Primera División», afirma ambiciosa Álvarez.

Futbolísticamente, Andrea se define como una «guerrera» que nunca da una pelota por perdida y con mucha habilidad de cara a la portería contraria. « Mi objetivo es llegar a los 20 goles esta temporada», indica. Además, la delantera destaca por su técnica, su inteligencia a la hora de leer los desmarques y su sobresaliente capacidad asociativa.

De la buena adaptación de la joya Álvarez al equipo aragonés y de sus goles dependerán buena parte de las opciones de éxito del Zaragoza CFF en esta temporada que empieza. Para enfrentarse a este reto, la guatemalteca cuenta con el apoyo de todo un país, que seguro que va a seguir sus andanzas y celebrar sus dianas cada fin de semana.