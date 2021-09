Tras más de 18 meses en las que se han ido cancelando una tras otra cada una de las competiciones masivas más características del calendario de las carreras de gran fondo, parece que poco a poco, y aún con la situación sanitaria muy presente, se está volviendo a algo parecido a la normalidad que conocemos.

Y una de las personas que más emocionada está por este retorno es el zaragozano Miguel Sola, más conocido entre tus amigos como Trinkel, que viajará a Berlín este domingo para disputar su icónica maratón, en la que se espera una participación de 25.000 atletas. «Aunque no he dejado de entrenar, lo que más he echado de menos en esta pandemia es la sensación de la competición. Y además todo lo que en mi caso la rodea, como poder viajar y visitar a los destinos de las carreras», explica Miguel.

Y es que gracias a su pasión por el atletismo, este deportista aragonés ha recorrido medio mundo con un dorsal en el pecho. Australia, Estados Unidos, muchos países de Europa, Japón, China...Pocos son los lugares en los que el zaragozano no ha dejado la huella de su pisada marcada. Tanto es así que el aragonés está a un solo paso de completar una auténtica hazaña, completar con éxito los ‘World Marathon Majors’, o lo que es lo mismo, participar y completar las seis maratones más históricas del planeta. Estas son las de Nueva York, Boston, Berlín, Londres, Chicago y Tokio. «Cuando corrí la primera, en Londres, me marqué ese objetivo a futuro, y es un reto que me ha ido acompañando en todas las etapas de mi vida», confiesa. Tanto es así que hasta su viaje de novios lo planeó, con el necesario consentimiento de su prometida, para tachar del mapa una de esas maratones. «Hicimos un viaje por Estados Unidos y aprovechando que ella quería visitar el Gran Cañón del Colorado, cuadramos las fechas para que yo pudiera disputar la maratón de Chicago», recuerda.

Ahora ya, a tan solo los 42 kilómetros de distancia de la prueba del domingo en Berlín, se muestra realmente ilusionado con poder completar uno de los sueños de su vida. Un sueño que, como el mismo reconoce, ha supuesto una gran inversión tanto económica como de tiempo y esfuerzo, ya que no solo con querer participar es suficiente para inscribirse en este tipo de carreras, si no que tienes que acreditar una marca mínima para poder hacerlo. «Hasta la última vez que lo comprobé, solamente 262 españoles habían logrado completar los seis ‘Majors’. Espero poder ser el próximo».

A pesar de no haber competido nunca a nivel profesional, el atletismo ha marcado su vida desde muy pequeño, ya que le inculcaron siempre en casa lo importante que es hacer deporte. «Tengo 39 años y llevo corriendo desde los cinco. Mi padre era montañero y mi madre siempre ha hecho ejercicio, así que he respirado deporte desde siempre», apunta.

Medidas anti-covid

La prueba va a tener un gran componente emotivo para Miguel, pero va a ser diferente y especial para todos ya que estará marcada por la pandemia. A todos los corredores se les exige para participar el certificado de vacunación o una PCR negativa en las 48 horas previas a la competición. Además los participantes deberán portar mascarilla tanto a la salida como a la llegada a meta. A pesar de la gran concentración de gente, Miguel asegura no tener miedo. «La clave es saber en qué manos estás y la organización del evento es espectacular. La salida se toma en diferentes oleadas y nunca vas a coincidir con esos 25.000 corredores», explica tranquilo. «Es más segura la carrera del domingo que si saliera a cenar a un restaurante cualquier día».

El corredor zaragozano considera que se debería promover mucho más la práctica deportiva desde las instituciones. «Se ha demostrado muchas veces que el deporte es salud. El ejercicio reduce las posibilidades de pasarlo mal con el covid, y no solo con este virus, si no que disminuye los riesgos de padecer cualquier enfermedad», asegura.