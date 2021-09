La Ultra Trail Guara Somontano vivió su día grande con la disputa de su prueba más dura, su distancia larga de 108 kilómetros de recorrido y 5.800 metros de desnivel positivo. Los vencedores fueron Alejandro Mayor, con tiempo de 13.31h y Myrvete Zekaj (17.59h) en las categorías masculina y femenina. «Salí reservado, muy consciente de que era mi primera larga distancia y tenía que ir con cabeza. Me he ido encontrado muy bien durante todo el recorrido y he podido llevar buen ritmo», comentó Mayor a su llegada.

La prueba estuvo marcada por las complicadas condiciones meteorológicas que dificultaron, aun más si cabe, el desempeño de los participantes en la carrera. En prueba Long de 52 kilómetros y un desnivel acumulado de 3000 metros, Álvaro Ramos (5:04h) y Yasmina Castro (6:46h) resultaron vencedores. Ramos fue muy superior al resto de sus rivales y la triunfadora sufrió más de lo previsto pero cumplió con los pronósticos que la daban como favorita. En la Trail de 38 kilómetros y un desnivel acumulado de 1900 metros, el ganador fue David García (3:34h) y en categoría femenina las vencedoras fueron Cristina Salazar y Yolanda Fernández (4:13h), que entraron juntas a meta.