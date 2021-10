Día para olvidar para los equipos aragoneses de la 2ª RFEF. Tan solo el líder Teruel, que se encuentra en estado de gracia, salvó la honra de la comunidad, aunque a costa del CD Ebro, en el partido más destacado de la séptima jornada de competición. Los turolenses impusieron su mayor eficacia de cara a puerta en un partido muy igualado en el que quizá los de La Almozara merecieron empatar en los últimos minutos pero Cabetas bajo palos, en la ocasión más clara de los visitantes, lo pudo evitar,

Por su parte, la SD Ejea sigue con su mala dinámica de resultados y a pesar de adelantarse con un tanto en la primera parte en su visita al campo del Prat, vio como los catalanes dieron la vuelta al marcador tras el descanso. La derrota fue especialmente dolorosa ya que el gol decisivo llegó en el añadido, lo que supuso un jarro de agua fría para los hombres de Néstor Pérez, que siguen sin conocer la victoria en la presente temporada y son penúltimos.

Idéntica suerte corrió el filial de la SD Huesca, que pese a conseguir el primer gol del partido no pudo sacar nada positivo en su viaje a Soria, donde el todopoderoso Numancia consiguió empatar al filo del descanso, un tanto que hizo muchos daño a los oscenses, y en el segundo acto avasalló a los aragoneses y fue justo vencedor.

Tampoco el Brea tuvo su mejor día contra el Formentera. El equipo dirigido por Dani Martínez no consiguió mostrar la solidez defensiva que acostumbra y no pudo hacer nada para evitar que el conjunto balear, superior durante todo el encuentro, anotara tres goles y se llevara los tres puntos de su feudo. No obstante el Brea no se rindió en ningún momento y consiguió el tanto del honor que le puso cierta emoción al tramo final del encuentro.

Fatal fue también el desenlace del partido del Tarazona ante el Lleida. Los aragoneses fueron superiores durante todo el partido y merecieron adelantarse pero la expulsión de Dieste cambió el rumbo del choque. Un penalti en contra en el último minuto remató a los turiasonenses.