El Huesca confía en el efecto de Xisco Muñoz, su nuevo entrenador, que fue anunciado el pasado miércoles, para derrotar al Amorebieta este sábado (16.00 horas), un equipo que llega necesitado de puntos. Los oscenses buscan reconducir la situación que provocó la salida de su anterior técnico, el mexicano Nacho Ambriz. El conjunto altoaragonés necesita sumar los tres puntos en El Alcoraz ante el conjunto vasco para poder ascender puestos en la clasificación y adquirir confianza tras los malos resultados que ha obtenido en los últimos partidos.

El cambio de técnico debería suponer un revulsivo para los jugadores, que no están dando todo de lo que se espera de ellos, ya que el Huesca es uno de los aspirantes aunque de momento está alejado de las primeras posiciones. Sin embargo, la distancia a estas alturas no parece insalvable ya que se encuentra a cuatro puntos de la zona de promoción y a nueve del ascenso directo.

«Es importante entrar bien en el partido y que nuestra gente empiece a enchufarnos. Todos tenemos que empujar a los chicos, con fuerza, con garra y los chicos deben responder sobre el verde. A nivel de afición es importante venir aquí con mucha fuerza. Es un momento bonito para dar un paso hacia adelante y ser valientes», afirmó Xisco en la rueda de prensa previa al encuentro frente al conjunto vasco, al que calificó de «guerrero».

«Tendremos que ser muy agresivos porque sabemos qué nos vamos a encontrar. Espero un partido intenso, muy luchado, de disputas, duelos e intensidades. Deberemos estar muy atentos a diferentes aspectos del juego», explicó. Xisco consideró que es momento de «cometer errores», porque cree que los van a cometer, pero también de ser «maduros» para «coger ideas nuevas, corregir y avanzar». «A los jugadores les he dicho que están en la ciudad y el club perfectos para ellos. Hay capacidad de juego, hay buenos jugadores y tenemos el apoyo de nuestra gente. Tenemos un reto todos, un reto de superación. Vamos a estar lejos de nuestra zona de confort», avisó.

Preguntado por sus primeras impresiones como entrenador de los azulgranas dijo que es importante saber de dónde vienen, cómo están y no tocar las cosas que están bien hechas. «El equipo debe encontrar el equilibrio. Me gusta lo que veo, tiene actitud y tengo claro que no van a faltar trabajo y ganas de aprender. Vamos a ir poco a poco e ir creciendo», acabó el nuevo preparador.