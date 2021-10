El Sugraf Zaragoza Balonmano se pone a prueba ante un descendido de División de Honor Plata y que cuenta sus partidos por victorias. Con el objetivo de que el Pabellón Siglo XXI sea un fortín y que se escapen los menores puntos posibles, se espera un partido perfecto y con pocos errores para llevarse la victoria. El buen ambiente vivido en los partidos como locales una pieza clave para poder alcanzar la victoria, por lo que el club zaragozano hace un llamamiento a la afición para que acuda este domingo a las 12.45 horas.

El Trapagarán es un equipo conjuntado, con una gran potencia de lanzamiento exterior y unos extremos con una gran calidad en la finalización y que corre el contraataque continuamente. Con una defensa muy activa y profunda buscan continuamente provocar errores en el equipo rival. Por su parte, el Sugraf Zaragoza Balonmano cuenta con todos sus efectivos para el choque. Tras no poder jugar la jornada anterior por un caso de covid en el equipo del Romo, los aragoneses llegan con ganas de demostrar que quieren estar en la zona noble de la clasificación del Grupo C de Primera Nacional Masculina. El entrenador del conjunto aragonés, Eduardo Gálvez, espera un partido “muy serio en defensa, arropados y con profundidad para evitar lanzamientos exteriores. Seguiremos corriendo ya que es nuestra seña de identidad y deseamos que el buen momento en el que nos encontramos entrenando podamos plasmarlo en este partido que, para nosotros, está marcado a fuego en el calendario”. Y es que el Trapagarán, junto con Anaitasuna, son los dos únicos conjuntos que no han perdido aún ningún punto en los 5 partidos jugados esta temporada.